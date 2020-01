Foto: Lars Ole Andersen / Media Næstved

Send til din ven. X Artiklen: Fire biler stjålet fra Suzukiforhandler - den ene smadret mod et træ Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fire biler stjålet fra Suzukiforhandler - den ene smadret mod et træ

Køge - 27. januar 2020 kl. 13:36 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En bil smadret mod et træ, en bil fundet og to mangler. Sådan ser regnskabet ud for de fire personbiler, der blev stjålet fra Suzuki-forhandleren på Onionsvej i Køge i weekenden.

Læs også: Bil slap nådigt fra brand i carport

Alarmen gik hos autoforhandleren klokken 03.26 natten til søndag. Da politiet rykker ud, opdager de en forulykket bil.

- Vi finder en Suzuki forulykket på Værkstedsvej, hvor den af ukendt årsag kørt ind i et træ. Manden, der har siddet bag rattet, er forsvundet, fortæller pressetalsmand Martin Bjerregaard fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Der er tale om en helt ny bil. Politiet søger efter føreren af Suzukien, men de finder ikke noget.

Da politiet undersøger Suzuki-forretningen, opdager de, at der er klippet et stort hul i hegnet omkring pladsen.

Indbrud nummer to Knap to timer senere, klokken 05.15, går en ny alarm fra samme forhandler.

- Vi kører derned igen, og på Egedesvej i den nordlige del af Ølby ser vi en Suzuki komme fræsende. Der sidder en 20-årig mand fra Køge bag rattet, som ikke har noget at gøre i den bil. Bilen har ikke nummerplader på og bærer præg af at være en spritny bil, stjålet hos autoforhandleren, siger Martin Bjerregaard.

Politiet anholder den 20-årige, og han bliver fremstillet i grundlovsforhør søndag, hvor han bliver varetægtsfængslet til den 20. februar, sigtet for indbrud.

Fire biler stjålet Da politiet taler med Suzuki-forhandleren viser det sig, at der mangler endnu flere biler.

- Vi får tjekket op på det og finder ud af, at bilforhandleren mangler endnu to biler, som ikke er dukket op endnu, fortæller Martin Bjerregaard.

Der er tale om en Suzuki Grand Vitara og en Suzuki S-cross, begge hvide.

- De er stadig ude at svømme et eller andet sted. Det kan tyde på, at den varetægtsfængslede ikke har været alene om det. Så hvis nogen ser nogle hvide biler af de to mærker stå stille et eller andet sted, kunne det være stjålne biler fra den her autoforhandler, siger Martin Bjerregaard, der kalder sagen for usædvanlig.

Hjælp politiet - Det er sjældent, at der er så mange biler, der bliver stjålet fra samme autoforhandler. Gerningsmændene har vist deres vilje til at ville have nogle biler, når de kommer tilbage to gange inden for knap to timer, påpeger Martin Bjerregaard.

Han sender dog også en advarsel til biltyvene.

- Biltyve ripper normalt bilerne for airbags og instrumentpaneler. Nu er det selve bilerne, de løber med. Så kan deres næste træk måske være, at de skal stjæle nogle nummerplader til at sætte på. Men det får de ikke meget ud af. Hvis de stjæler nummerplader andre steder fra, vil pladerne blive efterlyst, og komme op, hvis de bliver set af vores automatiske nummerplade-genkendelses-system, siger Martin Bjerregaard.

Hvis man ser de stjålne Suzukier eller har oplysninger i sagen, kan man henvende sig til Midt- og Vestsjællands Politi på telefon 114.

relaterede artikler

Narkobilist med skunk 27. januar 2020 kl. 13:31

Mand med akut pomfrit-hunger satte gang i stort politiopbud 27. januar 2020 kl. 11:28

Mega-promille koster en tur i fængsel og intet kørekort i 10 år 27. januar 2020 kl. 05:52