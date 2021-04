Fire mænd i alderen 18-19 år fra Københavnsområdet endte med at blive anholdt natten til onsdag for at forsøge at få kontakt med en indsat i Køge Arrest. Foto: Kenn Thomsen

Fire anholdt: Unge mænd råbte til indsatte

Klokken 03.02 kom en ny anmeldelse om, at fire personer var på vej op i lygtepælene ved Køge Arrest. Politiet kørte igen frem til stedet, hvor de traf fire mænd i alderen 18-19 år fra Københavnsområdet, som kunne mistænkes for at forsøge at få kontakt med en indsat i arresten. De blev alle sigtet for ulovlig kontakt med fanger og bortvist fra stedet, og de kan forvente at høre mere fra politiet i sagen, fortæller politiet.