Findeløn for Mads`og morfars kniv

Spejderen Mads var om formiddagen til torvedag i Køge sammen med sin mor og her tabte han en fin, hjemmelavet dolk, som han er meget glad for.

Hendes 11-årige søn er ulykkelig over tabet af den hjemmelavede kniv, for den har Mads og hans morfar nemlig lavet samen fra bunden af, forklarer hun:

- Han har været så stolt af, at hans morfar har stået klar i værkstedet til at lave noget sammen med ham i tiden under corona og han vil bare meget gerne have kniven igen, da den har stor affektionsværdi for ham.