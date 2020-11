Fik taget knallerten: Mand sigtet for spritkørsel

Lørdag eftermiddag klokken 13.12 anholdt og sigtede færdselspolitiet en 54-årig mand fra Bjæverskov for spirituskørsel på en 45-knallert på Vollerslevvej i Køge Kommune, som dels ikke havde nogen nummerplade på, dels var afmeldt og dermed uden lovpligt ansvarsforsikring under kørsel på offentlig vej.

Den 54-årige måtte i øvrigt heller ikke være fører af 45-knallerten, idet han i forvejen var frakendt kørekortet. Knallerten tog politiet sig af, idet den blev beslaglagt med henblik på senere konfiskation, fordi det nu var tredje gang inden for de seneste tre år, at den 54-årige blev afsløret i at være fører af et køretøj uden at havde den fornødne førerret.