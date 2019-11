Se billedserie Efter en kort introduktion til teknikken stod borgmester Marie Stærke (S) for det første spadestik, da TDC i går officielt gik i gang med anlæggelsen af en ny fibernetforbindelse i Køge. I alt vil 2.700 husstande og virksomheder i det centrale Køge nu få mulighed for at tilslutte sig. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Fibernet rulles ud: Køge skal med på den digitale motorvej

Køge - 05. november 2019 kl. 08:41 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I går markerede TDC begyndelsen på et nyt digitalt eventyr i Køge, da første spadestik til projekt lynhurtigt fibernet blev taget på Clara Frijsvej.

TDC vil fremover tilbyde gratis tilslutning og frit valg af udbyder til i alt 2.700 husstande og virksomheder i dele af det centrale Køge.

Ved første spadestik-seancen i går trak borgmester Marie Stærke (S) selv i arbejdstøjet og forestod det formelle spadestik fra gravkoen. Hun er da også ovenud tilfreds med, at Køge nu kan komme med på den digitale motorvej, fortalte hun i sin tale til de knap 20 deltagere.

- Vi er som mennesker blevet mere og mere afhængige af en hurtig internetforbindelse, og det er efterhånden et ufravigeligt krav for nuværende og kommende indbyggere i kommunen. Derfor er jeg rigtigt glad for, at den gode forbindelse i Køge Kommune nu fremtidssikres, sagde Marie Stærke og fortsatte

- Og så er det godt nyt for alle, der streamer film, gamer eller handler på nettet. Det er selvfølgelig op til den enkelte, men hjemme hos os vil vi nok huske hinanden på, at vi også lige skal holde en pause fra internettet og skærmene engang imellem, sagde borgmesteren med et smil.

Kenneth Franklin Jensen, chef for TDC's fiberprojekter i Østdanmark, glæder sig ikke mindst over, at kommunen har støttet op om projektet.

- Det er fantastisk, at vi i dag kan fejre starten på vores fysiske etablering af fibernet i Køge, sagde han og fortsatte:

- Vi har fået en rigtig god modtagelse fra både kommunen og de kommende brugere af fibernettet, og det er helt tydeligt for os, at Køge er klar til at udnytte de muligheder, som en tilslutning til fremtidens bredbånd giver, sagde Kenneth Franklin Jensen.

Han pegede blandt andet på, at fibernettilslutning giver bedre mulighed for at arbejde hjemmefra, at virksomhederne får bedre vilkår, samt at boliger med fibernet generelt bliver mere attraktive.

Man kan læse mere om de specifikke områder i Køge, hvor der nu bliver mulighed for at få fibernet, samt tilmelde sig på TDC's hjemmeside.