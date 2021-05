Festuge aflyser folkefesten: Disse krav gør det umuligt

Nye krav gør det umuligt at afholde den vanlige festuge, som nu endegyldigt er aflyst i år. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Køge - 25. maj 2021 kl. 09:33 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen

Nu har festugen smidt håndklædet i ringen for et stort arrangement, men arbejder stadig på et mindre arrangement i uge 35.

Der bliver nemlig ingen stor fest på Torvet i uge 35, for foreningen bag har nu endelig opgivet planerne om at afholde en festuge under nogenlunde normale forhold.

- Nu smider vi det berømte håndklæde i ringen fortæller formand, Per Henriksen, og forklarer, at beslutningen blev taget efter et onlinemøde, hvor flere små festivaler talte med Kulturministeriet.

- Foreningens bestyrelse havde håbet, samt arbejdet på at Køge Festuge 2021, kunne blive en realitet, da festugen ligger først i september. På mødet fik vi dog oplyst de specifikke retningslinjer for arrangementer som vores og det gør, at vi ikke kan få det til at hænge sammen - slet ikke, når vi vil lave noget på en offentlig plads.

Per Henriksen forklarer, at der for eksempel er lagt op til, at arrangørerne skal registrere alle deltagere med navn og cpr-nummer samt, at der skal være minimum fire kvadratmeter per gæst.

- Det betyder jo, at hvis man trækker scene og backstageområde fra, så kan vi have plads til et sted mellem 900-1100 mennesker på Torvet, siger han og fortsætter:

- Så vi holder altså et sabbatår mere med Køge Festuge.

Sensommeren bliver dog ikke aldeles festfri, for Køge Festuge arbejder nu målrettet på, at der alligevel skal ske noget festligt i uge 35.

- Vi arbejder lige nu på højtryk, på at lave et mindre alternativt arrangement, siger han og fortæller, at der meget snart vil blive meldt noget ud om, hvad der så kommer til at foregå i byen.