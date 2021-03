Se billedserie ?Kassedamen? Lina Rafn var særdeles veloplagt og klar ved ølkassen. Foto: Henrik Førby Jensen

Festekvilibrister præsenterede egne øl

Køge - 22. marts 2021 kl. 10:27 Af Henrik Førby Jensen Kontakt redaktionen

"Øl-kassen" var pyntet med dannebrogsflag og konfetti og "kassedamen" Lina Rafn var lutter smil og glimt i øjet, da popduoen Infernal fredag eftermiddag præsenterede egne øl hos Wika Meny på Gymnasievej.

"Infernøl" er navnet på et nyt samarbejde imellem Nørrebro Bryghus og fest-ekvilibristerne Infernal har lavet hver sin øl. Lina Rafns øl hedder "Rose" og er en let drikkelig IPA der er tilsat danske hindbær, som giver øllet en smuk,

rosa nuance.

- Vi ville gerne ville skabe en øl, som var let og frugtig og egnet til fest. Ikke en tung satan, som hamrer dig i gulvet på to sekunder, men en liflig fætter, som føles frisk og smager godt - også for dem, som ikke som sådan er øl-nørder. Det er en rigtig "gateway bajer", som passer godt til dem, der måske normalt ikke kan lide øl. Måske i stedet for et glas rosé eller hvidvin, fortalte Lina Rafn.

Allerede for cirka 15 år siden blev der udviklet en Infern-ale - og nu bliver sortimentet altså udvidet. Da først navnet faldt på plads, var der ingen betænkeligheder, forklarer duoen mandlige halvdel, Paw Lagermann.

En drengedrøm

- Navnet "Infernøl" er jo nærmest et argument i sig selv, lød det fra duoens mandlige halvdel Paw Lagermann.

Han har været øl-entusiast gennem en årrække. Duoen sætter pris på feinschmeckerprodukter inden for blandt andet øl og muligheden for et samarbejde med et så velrenommeret bryghus, er noget nær en drengedrøm, der er gået i opfyldelse. Paw Lagermanns øl hedder "Beach" og er en tropisk inspireret IPA med 6,5 procent alkohol. "Den er kraftig som en lille storm i Caribien, øllet er tørhumlet med Citra humle, som giver noter af grapefrugt, melon, lime, stikkelsbær og passionsfrugt.

"Beach" har en god bitterhed, let sødme og en god mundfylde. Man kan tænke sig til en lille palme ø, bare lige sidde der og nyde sol og strand. Den kan drikkes til de fleste krydrede retter eller bare som tørstslukker", hedder det i produktbeskrivelsen.

- Altså - at sætte sig i sin sofa og smage på min egen øl, der smagte rigtig godt. Det var bare fedt, fortalte Paw Lagermann Deres Udsendte.

Nyt samarbejde

Direktør for Nørrebro Bryghus, Martin Thomsen, som også er begejstret for det nye - og måske ved første øjekast lidt umage makkerskab - forklarer at samarbejdet ikke bare giver mening i forhold til selve idéen om at skabe en decideret

fest-øl, men i høj grad også er en udløber af coronatiden.

- Det er en hård tid for alle og vi må finde på nye måder at udnytte vores ressourcer og kompetencer på. Vi må bakke op om hinanden og igennem nye, inspirerende partnerskaber vokser der nye idéer frem. Hverken vi eller Infernal havde forventet at det ville ende med at smage og se ud, som det gør, men vi er alle sammen super begejstrede - man kan sagtens sige at ved at stikke

hovederne sammen, kom vi frem til et resultat, som langt oversteg hvad vi hver især havde forestillet os.

Begge øl er 100 propcent økologiske og er nu på de velassortede hylder hos Wika Meny.