Fest og fællessang: Rød-hvid opvarmning med musik og lørdagsbar

Men ikke desto mindre tog Zididada opgaven på sig med et smil, for da det stod klart i mandags, at Danmark skulle spille EM-ottendedelsfinale klokken 18.00, og at det ville kollidere med den planlagte Zididada, gik bandet glædeligt med til at flytte koncerten. Og knap et par hundrede mennesker, heraf mange naturligvis klædt i rød-hvide farver, var klar til at klappe, huje, feste og synge med tidligt på eftermiddagen, hvor Zididada spillede op.