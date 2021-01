Et nyt og stort valgforbund ser nu dagens lys i Køge frem mod kommunalvalget. Fem borgerlige partier er med; fra venstre ses Martin Knudsen, Nye Borgerlige, Søren Gaarde, Kristendemokraterne, Mogens Jung, Nær-demokratiet, Bent Sten Andersen, Dansk Folkeparti samt Ken Kristensen, Venstre. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Fem borgerlige partier indgår stort valgforbund Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fem borgerlige partier indgår stort valgforbund

Køge - 22. januar 2021 kl. 11:52 Kontakt redaktionen

Et stort, borgerligt valgforbund er nu indgået frem mod november måneds kommunalvalg.

Partierne Venstre, Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige, Nær-demokratiet og Kristendemokraterne har således indgået et valgteknisk samarbejde til kommunalvalget, oplyser partierne i en fælles pressemeddelelse.

Fælles for alle har været ønsket om en reel borgerlig alliance, som konstruktivt kan arbejde på tværs og bredt med resten af det politiske landskab i Køge Byråd.

Partierne udtaler i fællesskab, at de ser frem mod kommunalvalget, og at valgforbundet er af teknisk karakter. Dette for at minimere stemmespild på den borgerlige fløj.

Behovet for et troværdigt og respektfuldt samarbejde - ligesom visionen om et bedre og sundere Køge, har været de bærende elementer i dette valgtekniske samarbejde, lyder det i pressemeddelelsen.

Fra Venstres spidskandidat, Ken Kristensen, lyder det:

- Vi er selvfølgelig rigtig glade for endelig at kunne melde det historisk brede samarbejde ud. Vi har længe arbejdet på et så bredt valgforbund som muligt. Vi mener, at Køge har brug for en konstruktiv og tungere borgerlig stemme end i dag. Her har vi et teknisk valgforbund, der kan modvirke stemmespild og sikre et samarbejde på tværs over midten - hvilket er en kæmpe styrke for alle, udtaler han.

Dansk Folkepartis Bent Sten Andersen ser også rigtig gode perspektiver i valgforbundet. Han udtaler:

- Det er glædeligt, at vi i den borgerlige lejr har fundet sammen om et valgteknisk samarbejde, som sikrer, at så få borgerlige stemmer som muligt går til spilde. Køge Kommune har i næste valgperiode brug for en fortsat stabil udvikling. Det sker kun, hvis så mange borgerlige stemmer bliver til reelle mandater.

Nye Borgerlige udtaler i pressemeddelelsen, at de glæder sig over, at alle borgerlige stemmer kommer i arbejde, thi der er nok at tage fat på efter KV21.

- Vi håber, at vi kan pege på en borgerlig borgmester, der sætter mennesket før systemet og giver magten tilbage til borgerne i Køge kommune, lyder det fra Nye Borgerlige.

Nær-demokratiets Mogens Jung ser med tilfredshed på et borgerligt alternativ og udtaler:

- Nær-demokratiet deltager i dette valgforbund for at styrke vore egne muligheder, men også for at sikre blå blok den stærkeste opbakning ved det kommende kommunalvalg, udtaler Mogens Jung.

Kristendemokraternes Søren Gaarde er også meget tilfreds og ser KD med en reel mulighed for at blive repræsenteret i det kommende byråd, men understreger dog, at det er et valgteknisk samarbejde, som også giver muligheden for at give borgerlige stemmer mere vægt i Køge Kommune til gavn for alle.

relaterede artikler

Alliance på plads: Partier rykker sammen i valgforbund 26. november 2020 kl. 18:38