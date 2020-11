Karen Lempel overtog Skousen Køge for fem år siden. Foto: Martin Rasmussen

Fem års jubilæum i Skousen Køge

Køge - 05. november 2020 kl. 08:26 Af Martin Rasmussen Kontakt redaktionen

Karen Lempel overtog hvidevareforretningen Skousen i Køge for nøjagtig fem år siden, og jubilæet markeres i de kommende dage med gode tilbud på en række udstillingsmodeller.

- På den måde tyvstarter vi også lidt på Black Friday, så vi tager lidt af trykket af den dag. I denne coronatid vil vi gerne sprede tingene ud over en lidt længere periode for at undgå at samle for mange mennesker, forklarer indehaveren om tilbuddene,der gælder fra torsdag til søndag i denne uge.

Tidligere var Karen Lempel ansat i Skousen Hvidovre, men hun tog altså springet som franchisetager i hvidevarekæden for fem år siden, da muligheden opstod i Køge.

Hun er selv vokset op i Køge, så det var oplagt at slå til, da Køgebutikken i Den Hvide By blev sat til salg. I første omgang købte hun den sammen med en kompagnon, men han blev købt ud i sommer, så hun i dag er eneejer af Skousen Køge.

Godt gennem corona Karen Lempel forklarer, at forretningen er kommet godt gennem den første coronatid, hvor mange har investeret i eksempelvis køkkener i stedet for rejser, så hun aktuelt overvejer at supplere de fem medarbejdere med en ekstra ansættelse inden længe.

Centralt bag succesen hos Skousen Køge, som har oplevet solid vækst de seneste år, er ifølge Karen Lempel ikke mindst, at god rådgivning og service har høj prioritet.

- Det er vigtigt for mig, at vi står for ærligt købmandsskab og høj service, fortæller hun.

For eksempel tilbyder Skousen Køge en særlig service til kunder, der lider af angst, ocd eller har andre udfordringer, der forhindrer dem i at komme i åbningstiden - eksempelvis også hvis man er bekymret for coronasmitte.

- Vi tilbyder at man kan booke en tid uden for den normale åbningstid. Man kan bare ringe eller skrive via Facebook, så finder vi ud af et tidspunkt. Det koster ikke ekstra - det er bare en ekstra service til dem, der har brug for det, siger Karen Lempel, som ser frem til at fejre jubilæet med kunderne i den kommende tid.