Fem-årig pige fulgte efter storesøster og blev væk

Lørdag klokken 17.16 anmeldte personalet på en tankstation, at en lille pige havde henvendt sig og oplyst, at hun ikke vidste, hvor hun boede.

Hendes forældre blev derefter underrettet. Det viste sig, at hendes storesøster i forbindelse med et familiebesøg havde fået lov til at besøge en veninde i Bjæverskov.

Den fem-årige pige havde uden at få lov fulgt lidt efter, men var så faret vild undervejs retur mod familiens adresse i Bjæverskov.

Til sidst havde hun så henvendt sig på tankstationen, hvor hendes far afhentede hende. Hun var i god behold og havde ikke lidt overlast under sin udflugt i et for hende fremmed og ukendt byområde.