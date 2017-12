Farverige fortællinger fra fortiden

For en lille menneskealder siden lå der i Nørregade 16 en barbersalon, hvor Johannes Jensen soignerede byens borgere. Det var Hanne Ida Rafns far og nu har hun udgivet en bog fyldt med nogle af de sjove og indsigtsfulde historier som han har fortalt hende om sine unge dage. For nylig var hun tilbage i Køge for at gense de gader hun selv er vokset op i. Foto: Jørgen Jørgensen