Farvel til sognepræsten

I omskiftelige tider, hvor coronaen har sat i præg på kirkens virke, har Kristine formået at holde fanen højt og kursen på ret vej som den faste gennemgående præst. Herfølge kirke har - af hinanden uafhængige begivenheder - været udsat for at skulle sige farvel til de tre faste præster. En har haft orlov og har siden søgt og fået en anden stilling, en har længe skullet udstationeres som feltpræst i Irak og den sidste er gået på pension i forbindelse med årsskiftet og alder.

Han har været meget glad for samarbejdet med Kristine Marstrand-Jørgensen og ser frem til at kunne sige tak for den flotte engagerede indsats og god vind fremover til den velanskrevne præst, i forbindelse med gudstjenesten Store Bededag, hvor menighedsrådet ved afslutning er vært ved et glas vin i kirken.