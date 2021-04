Se billedserie Herfølge Kirke siger nu farvelk til sognepræst Kristine Marstrand-Jørgensen. Foto: Herfølge Kirke

Send til din ven. X Artiklen: Farvel til sognepræsten Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Farvel til sognepræsten

Køge - 24. april 2021 kl. 17:02 Kontakt redaktionen

Herfølge Kirke siger farvel til sognepræst Kristine Marstrand-Jørgensen

Det sker ved en Store Bededags gudstjeneste i Herfølge kirke, fredag den 30. april kl. 10, hvor menigheden siger farvel til præsten, der har vikarieret ved Herfølge kirke de sidste 10 måneder.

Det var provst Jens Elkjær Petersen der sidste år den 16. august indsatte Kristine Marstrand-Jørgensen som sognepræst ved Herfølge kirke, skriver kirken i en pressemeddelelse.

I omskiftelige tider, hvor coronaen har sat i præg på kirkens virke, har Kristine formået at holde fanen højt og kursen på ret vej som den faste gennemgående præst. Herfølge kirke har - af hinanden uafhængige begivenheder - været udsat for at skulle sige farvel til de tre faste præster. En har haft orlov og har siden søgt og fået en anden stilling, en har længe skullet udstationeres som feltpræst i Irak og den sidste er gået på pension i forbindelse med årsskiftet og alder.

- Vi har følt, at vi med Kristine som fast gennemgående sognepræst har klaret det hele, så normalt som situationen nu har været til det. Gudstjenester er løbende tilrettet tidens skiftende coronaregler, konfirmandundervisningen har været alternativ på en frisk og inspirerende måde og der er taget hånd om folk i sorg, fortæller menighedsrådsformand Mark Jensen.

Han har været meget glad for samarbejdet med Kristine Marstrand-Jørgensen og ser frem til at kunne sige tak for den flotte engagerede indsats og god vind fremover til den velanskrevne præst, i forbindelse med gudstjenesten Store Bededag, hvor menighedsrådet ved afslutning er vært ved et glas vin i kirken.

Mark Jensen oplyser desuden, at præstesituationen er ved at blive bragt tilbage til det normale ved Herfølge kirke, idet Lars Ulrik Jensen er tiltrådt som ny kirkebogsførende sognepræst den 1. april. Den 1. maj vender sognepræst Mogens Funder Larsen tilbage fra orlov som feltpræst og menighedsrådet har indstillet en kandidat til stillingen som præst til den sidste ledige stilling og forventer at vedkommende kan tiltræde den 1.6. efter kirkeministerens officielle udnævnelse.