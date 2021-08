Se billedserie En glad Jens Peter Halborg fik en smuk og rørende afsked. Foto: Henrik Førby Jensen

Send til din ven. X Artiklen: Farvel til en kulturkæmpe: Kram, kærlighed og en overraskelse til afsked Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Farvel til en kulturkæmpe: Kram, kærlighed og en overraskelse til afsked

Køge - 13. august 2021 kl. 10:12 Af Henrik Førby Jensen Kontakt redaktionen

Gratulanter fra Køges kulturliv var torsdag eftermiddag samlet i Teaterbygningen for at hylde en af dem mest markante personligheder i Køges Kulturliv gennem et par årtier: Det var omsider blevet tid til at afholde afskedsreceptionen for nu den tidligere leder af Musikforeningen Bygningen - en afsked, som grundet corona blevet udskudt et par gange.

- Det er skønt. Der er flere, der siger tillykke, men det er ikke på den måde at »nu er det heldigvis overstået« - jeg ved faktisk ikke rigtig, hvad man egentlig skal sige ved en afskedsreception, grinede Jens Peter Halborg i en pause mellem kys, kram og lovord.

Dagen har som nævnt været længe undervejs og det var da også en helt afklare Jens Peter Halborg, der tog imod de mange gæster og gaver på afskedsdagen.

- Det er da vemodigt. Jeg har lavet koncerter lige siden jeg var 16 år i Young Music i Roskilde, men det er som om, det hele er faldet i hak. Det falder sammen med, at jeg er stoppet i campus, min kone er gået på efterløn og vi har fået en dejlig lejlighed på Søndre Strand. Jeg mangler faktisk bare et værksted i det centrale Køge til at lave mine billeder, så hvis der er nogle, der har sådan ét skal de bare sige til.

For 16 år siden overtog Jens Peter Halborg stafetten som leder af Musikforeningen Bygningen fra Rasmus Schrøder og det var selvsamme Schrøder, der holdt afskedstalen for Halborg med ros for engagement og for at bakke op om den udvikling, som musik- og kulturlivet i Køge er inde i. Senest med den foreløbige udnævnelse som Genre- og Netværkspillested.

- Da jeg overlod ledelsen til dig for 16 år siden, var det en af de bedste beslutninger, der er truffet, konstaterede Schrøder - og så var det tid til at afsløre musikforeningens hemmelige gave til Halborg og som Schrøder konstaterede til den Dylan-gale Halborg:

- Hvor du går, der går Dylan.

Ganske vist var det ikke mesteren selv, der trådte op på scenen, men sangeren Bjørn Fjæstad og guitaristen gav fire tindrende smukke Bob Dylan sange fra salens scene. En tydeligt rørt Jens Peter Halborg overværede de fire numre fra forreste række med fruen Lis under armen og måtte da også tåre en drilsk tåre væk under duoens intense fremførelse a nummeret »To make you feel my love«.

En smuk og kærlig afrunding helt i den glade musikchefs ånd - på falderebet nåede han da også at give stafetten godt videre til sin afløser Karen Godiksen.

- Her står et særdeles kompetent og godt menneske, konstaterede Halborg.