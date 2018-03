Det er blandt andet uklarhed over, hvad det vil koste at tilkøbe ekstra ydelser til Østsjællands Beredskabs grundpakke, der nu får Køge Kommune til at beslutte at trække sig ud af det otte kommuner store brandsamarbejde. Foto: Katrine Wied

Farvel til brandsamarbejde: - Vi kan ikke spille med blind makker

Køge - 22. marts 2018 kl. 15:15 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tirsdag aften blev det officielt, da et enigt byråd sagde ja til, at Køge igen selv skal stå for beredskabsarbejdet i kommunen.

Flere måneders uro om den såkaldte risikobaserede dimensionering har skabt usikkerhed hos politikerne, der nu tager konsekvensen og siger farvel til det fælleskommunale Østsjællands Beredskab, som Køge Kommune har været en del af i to år.

Den risikobaserede dimensionering er lavet ud fra et behov for at spare yderligere fem millioner kroner for at få budgettet for 2018 til at hænge sammen. En besparelse, der kommer efter, at beredskabet allerede selv har fundet besparelser for 12 millioner kroner. Køge-politikerne er derfor utilfredse med den forringelse, der kunne blive virkelighed med den nye dimensionering

- Vi har haft et højt og effektivt beredskab gennem mange år, og det vil vi gerne fortsætte med. Vi er en speciel kommune, fordi vi har flere farlige virksomheder, vi har store sammenfletninger på motorvejene, som man ikke har i andre af kommunerne, og vi har en lang kyststrækning, påpeger byrådsmedlem Mette Jorsø (V).

Hun luftede også idéen om, at Køge Kommune sagtens kunne indgå et nyt samarbejde med andre kommuner om beredskabsarbejdet, hvis disse også valgte at sige farvel til Østsjællands Beredskab.

Den risikobaserede dimensionering vil konkret betyde, at der kun kører tre brandmænd og en holdleder ud i første udrykning, mod i dag fem brandmænd og en holdleder. En konstruktion, der vil forsinke det tidspunkt, hvor beredskabet har nok mænd fremme ved ildebranden til at kunne sende røgdykkere ind efter personer, der befinder sig inde i den brændende bygning.

Ledelsen i Østsjællands Beredskab har lagt op til, at den risikobaserede dimensionering skal udgøre en slags grundpakke, som de enkelte medlemskommuner vil kunne tilkøbe ekstra ydelser, hvis de ønsker det. Det ville være tilfældet i Køge. Den model har skabt utilfredshed blandt politikerne, fordi man ikke kan få klarhed over de økonomiske konsekvenser, hvis man siger ja til den nye brandplan.

- Vi kender ikke vilkårene for at blive i samarbejdet. Vi kender ikke stykprisen, på de ydelse vi i givet fald skal købe. Vi er nødt til at sige, at vi kan ikke spille med blind makker her og ikke kende prisen, og hvad vilkårene bliver, forklarer Flemming Christensen (K).

Køge Kommunes hjemtagelse af beredskabet forudsætter, at man etablerer en ny brandstation i kommunen. Den foreløbige pris vurderes at blive 37 millioner kroner, men det kan ændre sig, da det ikke er fastlagt, om Køge Kommune selv vil bygge, eller om en privat udbyder kan stå for byggeriet og leje bygningen ud til kommunen.

Østsjællands Beredskab er et samarbejde mellem Køge, Stevns, Solrød, Greve, Roskilde, Ishøj, Vallensbæk og Høje-Taastrup kommuner.

