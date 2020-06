- Vi skal nu bruge energi på at overholde sikkerheden. Det er en ny måde at drive biograf på, påpeger biografchef Lennart Andersson, Nordisk Film Biografer Køge. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Farvel Netflix - endelig åbner biffen

- Det har været vemodigt at lukke ned. Vi har haft stamgæster, som vi har måttet undvære, og vores personale er som en familie. Når jeg har været hernede en gang imellem for at holde øje med huset, har det været underligt at stå med en tom bygning, fortæller biografchef Lennart Andersson fra Nordisk Film Biografer Køge.

Nordisk Film Køge genåbnede biografen efter at have haft corona-lukket siden 11. marts.

I flere måneder har det været hjemmebiografen, der har måtte holde for, men torsdag var den endelig muligt igen at se filmen på biografens store lærred.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her