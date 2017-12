I går skete der endnu et uheld i krydset Lyngvej/Stensbjergvej. Foto: Daniel Dimitrijevic Foto: DANIEL/PRESSE-FOTOS.DK

Farligt kryds undersøges efter 3 uheld

Køge - 06. december 2017 kl. 18:00 Af Lars Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det omfattende vejarbejde i og omkring krydset Stensbjergvej/Lyngvej i Køge skaber problemer for trafikanterne, og tirsdag ved 13-tiden skete der endnu et sammenstød - det tredje på lidt over en uge.

De involverede i uheldet var var en 68-årig mand fra Solrød og en anden bilist, som politiet fortsat leder efter.

- Vi formoder der er tale om en 20-årig mand fra Åerslev, men han stak af fra ulykkesstedet, og vi har ikke fundet ham endnu, siger Carsten Andersen, der er kommunikationsansvarlig hos Midt- og Vestsjællands Politi.

- Der skete ingen personskade, men bilerne så da ikke for godt ud.

Carsten Andersen har ikke nogen umiddelbar kommentar til, at det nu er tredje ulykke i det samme kryds i løbet af kort tid, men han forklarer, at politiet altid kigger et ulykkessted nærmere efter.

- Det er selvfølgelig blevet noteret, og jeg forventer da, at vi lige kigger en ekstra gang på skiltningen derude, siger han.

Mandag i sidste uge kom en 76-årig mand til skade og sad fastklemt, da hans bil blev ramt af en varebil i krydset, og kun et par dage inden var der sket et tredje sammenstød samme sted.

Projektleder Niels Andersen fra Køge Kommune har ansvaret for den omfattende renovering i krydset, og han forsikrer, at man gør, hvad man kan for at gardere sig mod uheld.

- Vi overvejede på et tidligt tidspunkt helt at lukke krydset under renoveringen, men det kan ikke lade sig gøre - dels på grund af ambulancekørslen til sygehuset og dels på grund af den daglige trafikmængde, siger han.

- Vi har så blandt andet sat tavler op med ubetinget vigepligt på flere af sidevejene, og vi har lavet nye afmærkninger på kørebanerne for at hjælpe bilisterne med at kunne placere sig rigtigt.

- Men der er ingen tvivl om, at nogle bilister kører for stærkt og derfor ikke tager hensyn til de aktuelle forhold i krydset, konstaterer Niels Andersen.

Han forklarer, at man indtil nu har forsøgt at give bilisterne de samme manøvre-muligheder som normalt i krydset, men at man hele tiden evaluerer, om der skal laves ændringer.

- Med hensyn til det seneste uheld i går (tirsdag, red.), så har jeg endnu ikke fået en detaljeret rapport fra politiet, og før vi ved præcis, hvordan uheldet skete, kan vi ikke tage stilling til, om vi skal lave nye tiltag i krydset, siger Niels Andersen.