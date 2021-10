Farligt: Gemte 817 ulovlige kanonslag og 12 kilo fyrværkeri i kælderen på etagebyggeri

18-årig erkendte, at han havde opbevaret 24 kilo fyrværkeri i et kælderrum under et lejlighedsbyggeri. Hans 20-årige storebror blev frikendt. Foto: Thomas Olsen

Køge - 06. oktober 2021 kl. 05:34 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen

Det ville have forårsaget en enorm eksplosion, hvis der var gået ild i de 817 ulovlige kanonslag og 12 kilo fyrværkeri, som lå skjult i en kælder i Ellemarken i Køge.

Nu får fyrværkeriets 18-årige ejermand en bøde på 7.000 kroner for at overtræde fyrværkeriloven. Det afgør Retten i Roskilde.

Den unge mands 20-årige bror blev frikendt.

Den 23. december 2019 fik politiet en anmeldelse om, at der blev opbevaret en stor mængde ulovligt fyrværkeri i et kælderlokale i Ellemarken. Politiet sendte en patrulje derud, og bare ved at kigge ind af kældervinduet kunne betjentene se, at det var korrekt. Det forklarede en af politimændene, da han vidnede i retten.

Kælderrummet tilhørte brødrenes far, som intet vidste om det ulovlige opbevaring. Da politiet fik åbnet kælderrummet, fandt de knap 12 kilo konsumfyrværkeri og knap 12 kilo kanonslag.

Den 18-årige mand, som bor hos sine forældre i en lejlighed i bebyggelsen, erkendte, at det var hans fyrværkeri. I retten forklarede han, at han ikke vidste, at det var ulovligt at opbevare så stor en mængde fyrværkeri på samme sted, og at han heller ikke vidste, at en del af fyrværkeriet var ulovligt. Han havde blot købt det af en person, som han havde fået kontakt med via Facebook. Formålet med fyrværkeriet var, at det skulle fyres af til nytår, sagde han.

Den 18-åriges storebror på 20 år har også været tiltalt i sagen. Han forklarede, at han tidligere har opbevaret lovligt fyrværkeri i kælderrummet, men han nægtede dog, at han vidste, at der blev opbevaret ulovligt fyrværkeri. Da retssagen gik i gang, argumenterede anklageren for, at han skulle frifindes, hvilket han også blev.

Den 18-årige derimod erkendte at have opbevaret fyrværkeriet og blev kendt skyldig derefter. Ud over bøden på 7.000 kroner skal han også betale sagsomkostningerne, lige som de 817 kanonslag bliver konfiskeret.