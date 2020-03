Fire elever fra Borup Skole er sat i karantæne, efter at en far er blevet smittet med Covid-19.

Far ramt af Covid-19: Fire børn er sat i karantæne

Den første person i Køge Kommune er konstateret smittet med coronavirus. Det drejer sig om en far til to elever på Borup Skole. Det oplyser Køge Kommune.

- Faren er smittet. Det betyder, at Styrelsen for Patientsikkerhed tager sig af ham, siger velfærdsdirektør i Køge Kommune, Mette Olander.

Manden har været ude at rejse og opholdt sig i et af de berørte områder.

Mandens to børn er elever på Borup Skole. De er nu også sat i karantæne. Styrelsen for Patientsikkerhed har dog samtidig afgjort, at det ikke er nødvendigt at lukke skolen.