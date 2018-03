En mand 23 år, en kvinde på 27 år og et barn på cirka fem måneder nåede at komme ud af huset, inden brandvæsnet ankom. Foto: Jesper From

Far, mor og baby redder sig ud af brændende villa

Brandvæsnet begyndte straks at slukke branden, som ved deres ankomst nærmest havde bredt sig til hele huset. Beboerne - en mand 23 år, en kvinde på 27 år og et barn på cirka fem måneder var alle ude af det brændende hus uden at være kommet til skade.

Brandvæsnet har i løbet af morgenen været i gang med brandslukningen, og politiet er gået i gang med at afhøre familien for at få et overblik over, hvad der kan være sket på stedet i forbindelse med brandens opståen.