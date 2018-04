En 51-årig far blev ved Retten i Roskilde i går idømt en fængselsstraf på to år og seks måneder for gentagne gange at have forgrebet sig på sin egen datter, som nu er i de tidlige teenageår. Foto: Katrine Wied

Far dømt for overgreb mod datter: - Vi blev hinandens små-kærester

Han forklarede i Retten i Roskilde, at det havde udviklet sig mellem dem, og at han og datteren med tiden var blevet »hinandens små-kærester.« Han kaldte det »forkvaklet« og tilføjede, at der havde været »en tiltrækningskraft, men at der aldrig var tale om tvang.«

- Men selvom vi på ingen måde kan forstå, hvordan en far på denne måde kan miste respekten for sin egen datter, må vi, som har været til stede her i dag, kigge nøje på beviserne. Det er ikke alle, som har været her, og nogle folk vil måske kalde på dødsstraf i sådanne sager. Men vi, der har været her, har en helt særlig forpligtelse til at lægge vores følelser til side og udelukkende se på beviserne. Og jeg kommer aldrig til at sige, at pigen lyver og opdigter ting, men jeg vil tillade mig at stille spørgsmål ved nogle nuancer i hendes forklaringer. Ved det meget alvorlige forhold om voldtægtsforsøg slår det mig, at der er meget få ord i hendes forklaring, som beskriver selve forsøgene. Ellers taler hun kun om det i abstrakt form, sagde han blandt andet.