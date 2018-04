Retten i Roskilde afsagde forrige torsdag dom i en dybt ulykkelig sag, hvor en 51-årig far gentagne gange havde forgrebet sig på sin datter. Faderen har nu besluttet ikke at anke den to år og seks måneder lange fængselsdom, som han blev idømt.

Send til din ven. X Artiklen: Far anker ikke dom efter overgreb på datter Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Far anker ikke dom efter overgreb på datter

Køge - 16. april 2018 kl. 10:37 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Byrettens dom i en dybt ulykkelig sag om en fars voldtægtsforsøg og gentagne overgreb på hans egen datter bliver ikke anket af faderen.

Det oplyser mandens forsvarsadvokat, Thomas Fogt, til DAGBLADET. Forsvaren havde ellers på vegne af sin klient argumenteret for en mildere straf end de to år og seks måneders fængsel, som den 51-årige mand fra Køgeområdet forrige torsdag blev idømt ved Retten i Roskilde.

Manden var tiltalt for ikke under 10 tilfælde af blufærdighedskrænkelse, indførelse af fingre i datterens skede, tungekys, befamling på bryster og i skridt, oralsex.

Langt den alvorligste tiltale lød dog på to tilfælde af forsøg på voldtægt af datteren, som i dag er i de tidlige teenageår. Overgrebene skulle ifølge anklageskriftet være foregået i perioden fra forsommeren 2013 frem til august sidste år.

Den 51-årige har været varetægtsfængslet i et halvt år og nægtede sig skyldig i de to forhold. Forsvarer Thomas Fogt forklarede imidlertid, at manden erkender at have foretaget upassende, uacceptable og strafbare handlinger. Men den alvorlige tiltale om voldtægtsforsøg blev pure nægtet.

Forkvaklet seksualitet Undervejs i sagen gentog den 51-årige flere gange, at han angrede dybt, og at han indrømmede, at han havde et forkvaklet forhold til sin seksualitet.

Da han afgav sin forklaring indledningsvis, sagde han blandt andet:

- Disse ting opstod som følge af vores fortrolighed, hvilket jeg dybt beklager. Det startede i det helt små. En dag kom hun og fortalte mig, at hun troede, at hun var lesbisk. Jeg gled lidt af på, at hun gerne ville tale om sin seksualitet. Jeg tænkte, at hun var for ung og forvirret til det, og at hun endnu ikke vidste, hvad det var. Men i livets store spørgsmål henvender hun sig til mig. Senere kom hun og fortalte, at hun var begyndt at ryge, hvilket jeg var ked af at høre, og derefter kom hun en dag sidste år og fortalte, at hun havde haft sin seksuelle debut. Og her knækker filmen. Herefter blev vi hinandens små-kærester. Hun gav mig skuldermassage, og det udviklede sig til kæleri, kysseri med tunge, berøring på bryster og kønsdele. Hun slikkede mig helt uopfordret, og det er den helt store fejl, at jeg ikke tænker på at sige fra, forklarede han.

Manden tilføjede desuden, at han ikke længere kan få rejsning, og at han med årene er blevet aseksuel som følge af en sygdom, hvorfor han slet ikke evner at begå voldtægtsforsøg.

Troværdig forklaring Ved proceduren argumenterede Louise Hansen for en ubetinget fængselsdom på mellem tre og 3,5 år. Hun henviste især til alvorligheden af tiltalen for voldtægtsforsøg og kaldte pigens forklaring, som blev videoafspillet bag lukkede døre, for troværdig.

Forsvarer Thomas Fogt savnede omvendt beviser for, at hans klient overhovedet skulle være i stand til gennemføre et samleje og henviste derfor til mandens manglende evne til at få rejsning og sædafgang. Det blev bevist i sagens bevisførelse, at manden har forskellige helbredsmæssige problemer, slog forsvareren fast.

Han argumenterede derfor for en dom på mellem ét og halvandet års fængsel. Retten valgte imidlertid en noget hårdere straf. Ubetinget fængselsstraf i to år og seks måneder samt en tortgodtgørelse på 75.000 kroner til pigen, lød strafudmålingen på. Der var enighed om både skyldsspørgsmål og strafudmåling, forklarede dommer Jørgen Lougart.

Og det er altså den dom, som den 51-årige mand i samråd med sin forsvarer har valgt ikke at anke, skriver DAGBLADET.