Fanget på kamera: To mænd begår indbrud på Rib House

Kameraet viser to mænd, som sniger sig ind på restaurantens udeområde. Den ene mand holder vagt, mens den anden via uaflåst bagdør går ind i restaurantens baglokaler. Politiet oplyser, at der blev stjålet kontanter, men at der ikke er et endeligt overblik over tyvekosterne.