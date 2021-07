Se billedserie Inge Bomark er vred og ked af det forløb, som hendes mand Pauly Bomark har været igennem. Hvis ikke hun passede ham, ville han behov for en plads på et plejehjem. Han kan nemlig ikke særlig meget selv, fortæller hun. Foto: Anders Ole Olsen

Fanget i systemet:Ægtepars liv blev sat på standby

Køge - 09. juli 2021 kl. 15:12 Af Rasmus Lauge Hansen Kontakt redaktionen

- Du skal have hjælp til at spise, gå på toilettet og tage tøj på.

Det var meldingen, som Pauly Bomark fik, da han efter en blodprop skulle begynde sin genoptræning på Køge Rehabiliteringscenter. Problemet med meldingen var, at han allerede var i stand til alt det i forvejen fra den indledende genoptræning. Pauly Bomark sidder i dag tilbage med en krop, som har mistet muskelkraft, en arm som har nedsat funktionsevne, og en hustru som bliver nødt til at pleje ham. Hun tilbereder mad, kører ham rundt og hjælper ham med at gå i bad. Det har resulteret i »et liv på standby«, som Inge Bomark beskriver det. Han overlevede og fremgår derfor ikke i dødsstatistikken.

- Men man bliver også nødt til at huske, at der er et liv bagefter, starter Inge Bomark ud.

DAGBLADET møder hende på en café ved Køge Station. Hun har medbragt en stak af papir, hvor hun har opsummeret sagens handlingsforløb. Pauly Bomark, som sagen drejer sig om, er ikke mødt op. Han har ikke overskud. Han har givet sin hustru gennem 50 år lov til at tale om forløbet og oplevelsen med at blive fanget mellem to stole i sundhedssektoren.

Men lad os skrue tiden tilbage til de første tre måneder i forløbet efter blodproppen. De tre første måneder er nemlig de vigtigste, når en patient skal genoptræne efter en blodprop. Det var i hvert fald, hvad de fik at vide to og en halv måned inde i forløbet. Det bærer deres forløb dog ikke præg af, fortæller Inge Bomark.

Blodproppen rammer Blodproppen indtræder i starten af marts, hvor Pauly Bomarks ansigtstræk begynder at hænge i venstre side. Inge Bomark skynder sig at ringe 1-1-2, hvorefter han bliver hentet og kørt på Roskilde Sygehus. Imens Inge Bomark beskriver episoden, der bliver startskuddet til, hvad der skal blive tre måneder i uvished, bliver hendes øjne blanke. Hun rømmer sig og fortsætter fortællingen.

Efter Pauly Bomark er i stabil tilstand og blevet overvåget i 24 timer, bliver han flyttet til Holbæk Sygehus, hvor de bliver mødt med beskeden:

- På Roskilde Sygehus er de bedst til at behandle blodpropper. På Holbæk Sygehus er vi bedst til genoptræning.

Her er Pauly Bomark indlagt de næste tre uger. På Holbæk Sygehus bliver der testet, hvorvidt han kan klare basale ting som toiletbesøg samt evnen til at gå, spise og tage tøj på. Han begynder genoptræningen. Primært på eget initiativ, fortæller Inge Bomark. Han begynder blandt andet at cykle på en cykel, der bedst kan beskrives som en motionscykel for folk i kørestol.

Holbæk Sygehus skal forberede en genoptræningsplan til Pauly Bomark, men det er ikke det, der sker, forklarer Inge Bomark.

- I genoptræningsplanen skriver de alt det, som han godt kunne. De skriver ikke, hvad der skal arbejdes videre med på rehabiliteringscentret. Det virkede ikke som om, at der er nogen reel plan for, hvordan genoptræningen skal fortsætte, siger Inge Bomark.

Det kommer til at påvirke deres forløb.

Efter tre ugers indledende genoptræning bliver han overflyttet til Køge Rehabiliteringscenter.

Rehabiliteringscenter uden rehabilitering Slår du rehabilitering op i ordbogen, definitionen det ved: »det at hjælpe en syg, en misbruger, en kriminel eller lignende tilbage til en normal tilværelse fx gennem tilbud om genoptræning«. Det var også sådan, at Inge og Pauly Bomark forventede, at det skulle forløbe.

Pauly Bomark skulle efter eget ønske fortsætte sin genoptræning efter blodproppen på rehabiliteringscentret.

- Centeret havde modtaget papirer, som beskrev, at han havde brug for stort set alting, siger Inge Bomark.

Der foregik ikke meget genoptræning på centret. I de næsten tre uger, han var på centret modtag han kun træning 2-3 gange i 30 minutter. Der var tilmed hverken lavet en plan eller struktur for, hvordan og hvornår træningen skulle foregå.

- Han modtog næsten ingen træning på centeret. Det virkede som om, at det var noget, som vi skulle presse på for at få, frem for noget de selv gjorde, siger Inge Bomark. Hun fortæller tilmed, at de fik at vide, at alt hvad der foregik på centret, var genoptræning. Om det var at spise, gå på toilettet eller at stå ud af sengen om morgenen.

Pauly Bomark var i stand til alt dette. Og det var han fra dagen, hvor han blev flyttet til rehabiliteringscentret, fortæller Inge Bomark.

Ægteparret beslutter herefter, at han skal hjem og bo i deres fælles hus. Hvis han ikke får den nødvendige træning, kan de ikke se nogen grund til, at han skal være indlagt på rehabiliteringscentret. På dette tidspunkt er vi fem uger efter, at blodproppen første gang indtraf. Han har ikke på noget tidspunkt i perioden haft nævneværdig træning, fortæller Inge Bomark.

Hjemme igen Efter de kommer hjem er det som om, at alting pludselig kan blive sat i system. De bliver tilbudt hjemmehjælp, og en bil vil hente Pauly Bomark to gange om ugen for at køre ham til træning på rehabiliteringscenteret.

Han får herefter bevilliget en times træning to gange om ugen. Træningen foregår med henholdsvis en fysioterapeut og en ergoterapeut. Det er slet ikke nok, hvis man spørger Inge Bomark.

- Hvis man ser på, hvor meget han har udviklet sig med den lille mængde træning, som han har fået, så tror jeg, at han kunne udvikle sig meget mere, siger hun.

I al den tid, hvor genoptræningen er foregået - på både Holbæk Sygehus og Køge Rehabiliteringscenter - er der ikke blevet fokuseret på venstre arm. Det betyder, at Pauly Bomark i dag kun har én arm, som han reelt kan bruge. Det betyder blandt andet, at han skal have hjælp til at skære sin mad.

Der er på intet tidspunkt i processen foretaget undersøgelser for, hvor meget genoptræning han kan klare efter sin blodprop. De efterspørger derfor mere træning fra centret. De får at vide, at det er en politisk beslutning, at de ikke kan få mere dedikeret træning end to gange om ugen.

- Jeg efterspørger, at de i Køge Kommune gør, som der står i vejledningen om rehabilitering på deres hjemmeside. Det mener jeg ikke, at de har gjort, siger Inge Bomark.

»Efter der er blevet foretaget en individuel konkret vurdering af dit behov, vil du blive trænet i selv at kunne varetage de opgaver, som du tidligere ville få hjælp til at udføre«, skriver Køge Kommune på deres hjemmeside.

De første tre måneder Godt to og en halv måned efter blodproppen holder de et møde med en repræsentant fra rehabiliteringscentret. Der har på dette tidspunkt stadig ikke været en vurdering af, hvad Pauly Bomark kan og ikke kan klare.

- De første tre måneder af genoptræningen er de vigtigste, fortæller repræsentanten for rehabiliteringscentret til Inge og Pauly Bomark. Det gør Inge Bomark vred. Hvordan kunne vedkommende sige det, når de i over to måneder kun havde fået træning i et så begrænset omfang, tænkte hun.

- Så skal vi til at komme i gang. Vi har fjorten dage tilbage, svarer hun repræsentanten.

Til mødet aftaler de, at træningen stiger fra to til tre timer om ugen. Det er stadig ikke nok, mener Inge Bomark.

Til DAGBLADET fortæller hun, at det for dem handler om, at han ikke har uendelig tid at genoptræne.

- Han er 75 år gammel. Han har ikke uanede mængder af tid til at genoptræne, siger hun.

Træningen, som han får af kommunen, er fin, understreger Inge Bomark. Inge Bomarks anke går på manglen på træning og den manglende kommunikation og oplysning mellem sundhedsvæsen og borger. De har aldrig stået i situationen før og ville derfor ønske, at de havde fået bedre vejledning. Hun har brugt massevis af timer de seneste måneder på at undersøge, hvad Pauly havde krav på, og hvordan hun kunne hjælpe hans svære situation.

- Jeg har grædt i telefonen, når jeg har forsøgt at udbedre Paulys situation. Det er mentalt drænende, fordi det virker som om, at jeg skal tjekke op på alting selv. Jeg vil bare gerne have det meste af den mand tilbage, som jeg giftede mig med for 50 år siden, siger hun.

Genoptræningsplan lever op til kravene DAGBLADET har forhørt sig hos Region Sjælland, i forhold til hvordan de tilstræber, at kommunikationen skal foregå mellem region og kommunerne, og om hvem der har ansvar for hvad.

Vicedirektør Lone Bjørklund fra Holbæk Sygehus forholder sig ikke til den konkrete sag. Hun fortæller dog, at patienten er i centrum, når behandlingen skal gå fra region til kommune.

- Her er det den såkaldte genoptræningsplan, der følger patienten, der er omdrejningspunktet i kommunikationen fra sygehus til kommune. I genoptræningsplanen beskriver sygehuset blandt andet patientens tidligere og nuværende funktionsevne og hvad genoptræningen skal rette sig imod.

Sygehuset anviser ikke Inge Bomark beskriver overfor DAGBLADET, at hun ikke mener, at der fra sygehusets side er tage stilling til, hvordan genoptræningen skal foregå, og hvad den skal rettes imod.

Regionen oplyser dog, at det ikke er deres ansvar at tage stilling til ovenstående.

- Kommunen tager på baggrund af genoptræningsplanen stilling til, hvilken og hvor meget genoptræning patienten skal tilbydes. Fra sygehuset giver vi altså ikke konkrete anvisninger på, hvordan kommunen skal gribe patientens genoptræning an, skriver hun i et skriftligt svar.

Lone Bjørklund skriver i svaret, at patienten er i centrum, og det er vigtigt, at patienten er tryg under opholdet. Derudover understreger hun, at deres genoptræningsplaner lever op til de formelle krav.

- Derfor kigger vi også hele tiden på, om vi kan blive bedre. Derfor bliver vi også både evalueret og holder kontakt til vores samarbejdspartnere. Heldigvis lever indholdet i vores genoptræningsplaner op til de formelle krav og kommunerne udtrykker også generel tilfredshed med de genoptræningsplaner som ergo- og fysioterapeuterne udarbejder. Så vi er trygge ved vores genoptræningsplaner, skriver hun.

Beklager manglende kommunikation Fra Køge Kommune lyder det i et skriftligt svar:

»Vi beklager borgerens oplevelse af manglende kommunikation i forbindelse med genoptræningsforløbet i Køge Kommune. Samarbejdet foregår således, at når en borger med behov for genoptræning udskrives fra et sygehus, udarbejder det pågældende sygehus en genoptræningsplan. Genoptræningsplanen beskriver borgerens behov for træning og rehabilitering og danner udgangspunkt for Køge Kommunes samarbejde med borgeren om genoptræningsforløbet.

Genoptræningsplanen kan ved behov for dette følges op af yderligere dialog med sygehusets medarbejdere. I forhold til samarbejdet mellem sygehus og Køge Kommune er der en fast samarbejdsstruktur for, hvordan Køge Kommune og sygehusene koordinerer udskrivningen af borgere fra sygehus til for eksempel genoptræning i Køge Kommune. Samarbejdet indeholder daglig dialog og samarbejde om aktuelle forløb, hvor der er behov for både en regional og kommunal indsats,« skriver Køge Kommune.