Den ene af de sigtede, en 22-årig mand fra Køge, blev under en politiaktion natten til mandag anholdt i en lejlighed på Algade i Store Heddinge. De to andre mænd på 21 år og 24 år blev anholdt onsdag. Foto: Lars Ole Andersen / Media Næstved

Fanget i halvanden time: Voldtægtsoffer flygtede fra bortførere

Køge - 14. juli 2021 kl. 16:19 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen

Det lykkedes for den 14-årige pige at flygte, efter at hun var blevet tilbageholdt imod sin vilje i en lejlighed på Algade i St. Heddinge. Det kom frem under grundlovsforhøret onsdag eftermiddag, hvor tre mænd på 21 år, 22 år og 24 år fra Køge blev fremstillet med krav om varetægtsfængsling.

Alle tre mænd, der har anden etnisk baggrund en dansk, nægtede sig skyldige.

Under grundlovsforhøret blev de tre mænd sigtet for voldtægt og andet seksuelt forhold end samleje, for blufærdighedskrænkelse og for frihedsberøvelse. Ifølge sigtelsen var pigen fanget i sammenlagt halvanden time. I det tidsrum skal de tre mænd have tvunget hende ind i en bil og kørt hende til adressen på Algade, hvor selve overgrebet fandt sted. Her tvang de den unge pige til at drikke alkohol og tog hendes tøj af, hvorefter de tvang hende til at udføre oralsex på den 21-årige og 22-årige mand. De tre mænd befølte, ifølge sigtelsen, også den unge pige på kønsdelene. Herefter lykkedes det pigen at flygte.

Grundlovsforhøret blev afholdt for lukkede døre, så det er ikke muligt at gengive flere oplysninger i sagen på nuværende tidspunkt. Inden grundlovsforhørets begyndelse kom det dog frem, at der skulle afspilles en videoafhøring af pigen, som varer 2 timer og 17 minutter. En sådan videoafhøring bliver normalt lavet af specialuddannede politifolk, når der er tale om vidneforklaringer fra ofre, som er under 18 år.

Veninder skal afhøres Anklager Thomas Rasmussen henviste til sagens alvor som begrundelse for at kræve lukkede døre.

- Det er en alvorlig sag med alvorlige anklager. Vi er på så tidligt et stadie, at vi skal have mulighed for at efterprøve de sigtedes forklaringer. Derfor ønsker vi at lukke dørene, så eventuelle vidner ikke kan læse deres forklaringer i medierne. Der er veninder til forurettede, der skal afhøres, og vi er ved at indhente overvågning, som kan give yderligere vidner, sagde Thomas Rasmussen.

Den anmodning blev efterkommet af dommer Christian Schrøder med henvisning til sagens karakter og alvorlighed og det stadie, som sagen befinder sig på.

De tre sigtede mænd fremstod rolige i retten og var i flere omgange ude for at tale med deres forsvarere, inden grundlovsforhøret gik i gang.

Den 22-årige mand fra Køge blev også fremstillet i grundlovsforhør i mandags, hvor han fik opretholdt anholdelsen i tre døgn. Han blev anholdt natten til mandag i en lejlighed på Algade i Store Heddinge under en storstilet politiaktion.

Det lykkedes for de to andre mistænkte at slippe væk, men politiet har jagtet dem siden. Natten til onsdag blev den 21-årige mand fra Køge anholdt på sin hjemadresse, mens den 24-årige mand fra Køge blev anholdt onsdag formiddag. Den 24-årige mand valgte at melde sig selv, efter at politiet havde været i telefonisk kontakt med ham.

Retsmødet er fortsat i gang. Artiklen opdateres.

