Anders Bjørn Christensen (t.h.), formand for HB Køges fanklub »Svanerne,« jubler over dagens nyhed, om at Daniel Agger er HB Køges nye cheftræner. Det er et led i klubbens strategi om at udvikle og forbedre sig, så man på sigt kan komme længere op i dansk fodbolds hierarki, mener fanformanden. Arkivfoto: Jens Wollesen

Fanformand jubler: Agger er en del af en større strategi

- Samtidig kan man sige, at der med Capelli Sports større indflydelse åbnes op for nogle muligheder, som HB Køge ellers ikke ville have adgang til. Jeg tror, at det her kan få rigtig stor betydning for klubben. Først hentede man Mike Jensen og så nu det her. Det gør det mere attraktivt i forhold til at få sponsorer, og vi ved, at det er det, klubben gerne vil. Skal man i Superligaen, kræver det en anden økonomi, og jeg ser dette som en meget bevidst del af den strategi, i forhold til at udvide og tiltrække nye sponsorer. For det er nødvendigt med flere indtægter for at kunne udvikle sig yderligere, siger han.