Ved en ransagning i et hjem tirsdag morgen fandt politiet både narkotika, et stort kontantbeløb, pengeoptæller, digitalvægt og pølsemandsposer. Derfor er en 26-årig mand nu anholdt. Foto: Kenn Thomsen

Fandt hash og kokain ved ransagning

Tirsdag morgen klokken 07.15 foretog politiet anholdelse af en 26-årig mand fra Køge, da politiet havde henvendt sig ved hans bopæl i Ølby for at foretage en ransagning på baggrund af en mistanke om, at han var i besiddelse af euforiserende stoffer.

Ved ransagningen, hvor narkohunde deltog, fandt politiet cirka 1.545 gram hash, knap 2,5 gram kokain, et femcifret kontantbeløb, en digitalvægt, pølsemandsposer og en pengeoptæller. Den 26-årige blev bragt til en politistation til afhøring til sagen, der skønnes at være en overtrædelse af lov om euforiserende stoffer.

Politiet mistænkte den 26-årige for at være i besiddelse af kontanterne efter salg af hash, således at det kontante beløb svarede til at have solgt cirka 350 gram hash inden politiets ransagning. Alle de fundne effekter og kontanterne blev beslaglagt som beviser i sagen.