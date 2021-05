Familiestøtten gentager succesen i Strædet

Fredag-søndag 14.-16. maj bliver der således igen mulighed for at indlevere brugt tøj og legetøj. Fredag er der åbent klokken 12-18, og både lørdag og søndag kan man besøge lokalerne i Rådhusstræde 1A mellem klokken 10 og 16.

Og der er god grund til lige at kigge tøjskabet igennem for tøj, som ikke bliver brugt mere, for det indsamlede tøj gives direkte videre til lokale udsatte familier. Desuden giver Strædet en voucher til alle, der indleverer tøj i løbet af weekenden.