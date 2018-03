Foto: Jesper From

Familie nåede at redde sig ud af brændende hus: 23-årig sigtes for brandstiftelse

Klokken 06.38 tirsdag morgen fik politiet via alarm 112 melding om brand i en villa på Læskovvej i Bjæverskov.

Brandvæsnet begyndte straks at slukke branden, som ved deres ankomst nærmest havde bredt sig til hele huset. Beboerne - en mand 23 år, en kvinde på 27 år og et barn på cirka fem måneder var alle ude af det brændende hus uden at være kommet til skade.

Midt- og Vestsjællands Politi oplyser onsdag formiddag, at man har efterforsket sagen, hvilket har ledt frem til, at man klokken 15.26 tirsdag har anholdt en 23-årig mand fra Bjæverskov, der sigtes for brandstiftelse.

Martin Bjerregaard, kommunikationsrådgiver ved Midt- og Vestsjællands Politi, bekræfter over for sn.dk, at den anholdte er den 23-årige mandlige beboer.

Hvorfor der er sat ild til huset ønsker Martin Bjerregaard ikke at komme nærmere ind på.

Den anholdte er stadig i politiets varetægt, og han vil onsdag blive fremstillet i grundlovsforhør med krav om varetægtsfængsling.