Far Jimmy Riberholdt og sønnen Benjamin glæder sig til at holde juleaften sammen med nogle vidt fremmede. Og de garanterer at der ikke vil blive sparet på juleanden, flæskestegen, risalamanden og hjertevarmen i hjemmet på Dybvadsvej i Køge. Foto: Jesper From

Familie åbner deres hjem juleaften

Julestemningen har for længst indfundet sig på Dybvadvej 5 i Køge. Her bor familien Riberholdt. Far Jimmy, mor Rikke og børnene Isabella på 4 år og lille Benjamin på 1 år. Og de glæder sig til juleaften. Men de håber også på at kunne glæde nogle af deres medmennekser denne aften. Nogle, som de ikke kender - men som ellers skulle sidde alene hjemme juleaften.

