Se billedserie Rishøj Familie Fitness er ikke tilfredse med forholdene for deres aktiviteter i Rishøj Idrætscenter. Her holder de til på første sal. Foto: Torben Thorsø

Send til din ven. X Artiklen: Familie Fitness utilfreds med forhold Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Familie Fitness utilfreds med forhold

Køge - 14. december 2017 kl. 17:00 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vi føler os ikke velkomne og bestyrelsen skal til at tage sig sammen, for det minder om en børnehave.

Sådan lyder meldingen fra Rene Hansen til bestyrelsen i Rishøj Idrætscenter. Sagen bunder i at han oprindeligt tog initiativ til det tilbud, der i dag hedder Rishøj Familie Fitness. Et tilbud til familier, hvor der i sær er fokus på, at udsatte børn kan træne sammen med deres forældre i trygge omgivelser. Tilbuddet optager lokaler på første sal i Rishøjhallen og nu kritiserer han blandt andet en varslet huslejestigning på 300 procent og at børnene, der benytter tilbuddet har oplevet, at de ikke har adgang til toilet eller bad i forbindelse med træningen i Rishøj Idrætscenter.

Da DAGBLADET kontakter bestyrelsen i Rishøj Idrætsforening fortæller formanden, Bjørn Jørgensen, at angående den varslede huslejestigning, så handler det om, at som en selvejende institution, så er der visse regler, som skal følges.

- Da de kom ind i huset var det med tilbuddet Super Kidz, der fik tilskud fra Trygfonden, men så begyndte vi at undre os over, at han (Rene Hansen, red.) annoncerede i aviserne om Familie Fitness, siger Bjørn Jørgensen og fortsætter:

- Så måtte vi til at revurdere deres engagement her i huset. Det nuværende tilbud er jo reelt et kommercielt foretagende og det er baggrunden for at vi er nødt til at opkræve en leje, der svarer til markedsvilkårene.

Han fortæller videre, at det afgørende punkt er om den nye forening bliver godkendt af Køge Kommune som en folkeoplysende forening, der er berettiget til kommunalt tilskud - det har han endnu ikke fået en orientering fra kommunen om angående den nye forening.

Med hensyn til de andre kritikpunkter fra Rene Hansen, så kan bestyrelsen i Rishøj Idrætscenter ikke genkende billedet af, at børn er blevet nægtet adgang til toilet og bad.