Falsk politimand forsøger at narre ældre kvinde

Lørdag modtog kvinden et opkald fra en mand, som sagde, at han var politimand. Manden ringede fra hemmeligt nummer og sagde til den 75-årige, at han efterforskede en sag om indbrud i garager i kvindens nærområde. Den 75-årige fattede mistanke til "politimandens" henvendelse og sagde, at hun ville lave et kontrolopkald til politiet for at få bekræftet, at hans opkald var reelt.