Faldt i søvn i toget: Syv fik stjålet mobilen

Politiet vil nu kigge tyverianmeldelserne igennem for at se, om der måtte være en eller flere personer, der kan mistænkes for at stå bag tyverierne. De stjålne mobiltelefoner er blevet efterlyst hos politiet, således at telefonerne ikke kan bruges uden at blive afsløret. Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.