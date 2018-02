Falck rykkede søndag ud for at indfange en mink. Arkivfoto: Thomas Olsen

Falck sendt ud efter skrigende mink

Falck blev sendt ud for at sætte fælder op efter, at politiet fik en anmeldelse om et dyr, der lå i en have på Mølleskrænten i Borup og "skreg" søndag klokken 13.10.