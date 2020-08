Falck fortsætter med brandslukning

- Det er vigtigt, at Køges borgere føler sig trygge og er sikre på, at hjælpen er nær, hvis ulykken er ude. Derfor er jeg glad for, at vi nu indgår ny aftale med Falck, der har mange års erfaring med brand- og redningsopgaven i Køge Kommune. Vi har haft et godt samarbejde gennem flere år, og jeg sætter pris på, at det nu fortsætter, siger borgmester Marie Stærke (S).