Falck åbner nyt testcenter ved Køge Idrætspark tirsdag klokken 13. Her ses centret i Hvidovre lørdag. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

Falck åbner testcenter i Køge i dag

Falck åbner et gratis covid-19 testcenter i Køge tirsdag.

Her kan man blive testet uden tidsbestilling og uden henvisning fra læge. Man skal bare møde op, men man skal være forberedt på, at der kan være ventetid. Det skriver Falck på sin hjemmeside.

I alle testcentre er der adgang for kørestolsbrugere. Børn over 5 år kan blive testet, men børn under 15 år skal være i følge med en forælder eller værge. Børnene skal selv kunne medvirke til testen, skriver Falck.