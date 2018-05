Se billedserie Den nye Fakta kommer til at ligge skulder ved skulder med Irma - og kun få meter fra stationen.

Fakta og Irma åbner 14. juni

Køge - 30. maj 2018 kl. 16:16 Af Jesper From Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sæt allerede nu kryds i kalenderen ud for torsdag 14. juni. En dag, der bare skriger på, at man skal rykke ud med indkøbsposerne under armen og handle igennem. For det bliver en helt speciel dag, når både Irma og Fakta rykker til Rådhusstræde.

Fakta bliver samtidig testbutik for det nye koncept i Fakta, "Bip&Betal". Alle medlemmer af Coop kan slippe for kassekøen i Fakta. De kan handle ved selv at scanne varerne med deres mobiltelefon, lægge varerne direkte ned i indkøbsposen og betale med telefonen, uden at skulle stå i kø ved kassen.

I forbindelse med, at Irma lukkede på Nørre Boulevard, har butikken kørt med masser af nedsatte varer, for at få tømt ud på hylder og i diske. Og det lykkedes så godt, at man helt droppede den sidste åbningsdag, da butikken simpelthen var rippet.

- Specielt i søndags var det helt vanvittigt. Kunderne gik fuldstændigt amok, fortæller butikschefen, som nu har forladt den gamle nedslidte bygning, og nu glæder sig til at rykke ind i det spritnye i Rådhusstræde.

Også Køge Apotek rykker ind i Rådhusstræde med Køge Stations Apotek. Det betyder dog ikke, at Køge Apotek - som kan dateres helt tilbage til 1676 - lukker på Torvet. Det nye apotek er en filial, understreger apoteker Peter Schjørring-Thyssen.

