Færre unge søger gymnasiet: - Vi har manglet studiemiljøet på skolen

Køge - 30. marts 2021 kl. 14:02 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen

De seneste 10 år har antallet af ansøgere til Køge Gymnasium været konstant stigende, fortæller rektor Peter Schiødt, så derfor undrer det, at tallet nu er gået den modsatte retning.

Mens 430 søgte om at komme ind på gymnasiets STX-linje for skoleåret 2020/21 er antallet faldet til 331 for skoleåret 2021/22. Det svarer til et fald på 23 procent.

Spørger man skolens rektor, er han usikker på, hvad der er skyld i det markante fald, men han er trods den negative udvikling ikke bekymret.

- Efter 10 år med vækst er det måske meget godt, vi ikke bliver større. Pladsen har været trang, så næste år får vi lidt mere plads. Men i alt plejer vi at have 43 klasser, og nu får vi så 42, så vi kan sagtens tilpasse os, fastslår Peter Schiødt.

Normalt optager Køge Gymnasium omkring 364 elever på STX-linjen årligt, hvilket svarer til 13 klasser, og i mange år har skolen måtte sige nej til et antal unge. For det kommende år bliver det omvendt, for her er antallet af ansøgere på linjen altså lavere, end det man plejer at tage ind. Derfor opretter gymnasiet en klasse mindre.

Mangler livet og miljøet Ifølge den lokale rektor kan der være to mulige forklaringer på, at antallet af ansøgere efter mange års stigninger er faldet. Den første er, at de nuværende elever ikke har haft mulighed for ordentligt at opleve miljøet, gymnasiets ånd, samarbejde og stemningen, som der typisk er mellem eleverne indbyrdes og elever og lærere, på grund af coronaepidemien.

- Typisk hører nye elever om skolen fra nuværende elever, men hvis man for eksempel tager vores 1.g-elever, så har de være hjemsendt en stor del af tiden, så de har ikke kunne gøre det på samme måde som før. Jeg tror, vi har manglet livet og muligheden for at synliggøre miljøet på skolen, siger Peter Schiødt.

En anden mulig forklaring er ifølge rektoren, at gymnasiet i flere år har fået flere ansøgere, end hvad man har haft plads til, og derfor har sagt nej til nogle. Det kan betyde, nogle vælger ikke at søge gymnasiet, fordi de er bange for ikke at komme ind.

- Så kan det være, at de søger noget helt andet som førsteprioritet, fordi de er bange for at ende et helt tredje sted. Det har man set flere eksempler på, og jeg kan godt forstå, hvis nogle unge tænker sådan, siger Schiødt, der dog understreger, at der er tale om spekulationer.

På standby Når gymnasiet er nødt til at oprette en klasse mindre, vil det betyde, at man formentlig skal fastansætte færre lærere og opslår færre nye stillinger til sommer. Derudover er rektors fokus nu på at skabe et godt studiemiljø på skolen.

- Min primære tanke er, hvad der er bedst for skolen, hvordan eleverne kan få det bedste ud af tiden, få en god uddannelse og trives. Når det kommer til studiemiljøet, er det normalt erfaringer, som bæres videre fra generation til generation af elever, men det har det seneste år stået lidt på standby. Mit fokus er at få genetableret det nye miljø med eleverne, som ikke har været indkørt på samme måde som tidligere, fortæller Peter Schiødt.

Han lægger også op til at indgå en dialog med de unge, når de kommer 100 procent tilbage på skolen, for at finde ud af, hvordan man kan genstarte miljøet og som afledt konsekvens muligvis vende antallet af ansøgere i den positive retning.

- Søgetallet er ikke et mål i sig selv for os, men jeg tror, det handler om, at eleverne har manglet noget, påpeger rektoren.

Flere søger HF Kigger man på antallet af ansøgere til gymnasiets HF-linje, er der dog en anderledes positiv udvikling. Mens 77 sidste år søgte linjen, er tallet for det kommende skoleår steget til 89.

Peter Schiødt håber, at ansøgerne er blevet mere opmærksomme på den relativt nye HF, som blev fornyet i 2017, og de mulighederne, uddannelsen giver.

- Den har måske ikke rigtig slået igennem endnu, så jeg håber, at flere har fået øjnene op for, at det er en god uddannelse, siger Schiødt.

På HF-linjen regner gymnasiet dog kun med at oprette to klasser efter sommerferien, og derfor vil gymnasiet været tvunget til at sige nej til nogle af de i alt 89 ansøgere.

Uændret på handelsskolen Ser man generelt på ansøgninger til de sjællandske gymnasieuddannelser, tegner der sig en udvikling af et nogenlunde stabilt tal, dog med et lille fald. Når det kommer til STX-linjen har i alt 4.444 unge søgte de sjællandske gymnasier, hvilket er et fald på 115 sammenlignet med sidste år.

Retter man blikket mod Køge Handelsskole er deres HHX-linje for næste skoleår, er antallet af ansøgere mere eller mindre uændret. At man ikke på samme måde som gymnasiet har oplevet et fald, skyldes ifølge direktør Tim Christensen, at skolen har gjort meget ud af virtuelle arrangementer og samtidig haft en transparent håndtering af corona-situationen.

- I foråret sidste år havde vi både huepåsætning og translokation, hvor vi var meget kreative og samtidig overholdt alle reglerne. Jeg tror, det er noget af det, som de unge har snakket om. Altså hvor heldige de har været på handelsskolen sammenlignet med andre uddannelser. Vores medarbejdere har lavet et fantastisk arbejde både virtuelt og fysisk, når det har kunnet lade sig gøre, siger direktøren.

Han fortæller, at antallet af ansøgere til skolen har været stødt stigende i mange år med nogle små hop og dyk en gang i mellem. Derfor er det ikke unormalt med et år, hvor søgetallet er uændret.

- Men det er faktisk unormalt, at vi er så store i forhold til oplandet, når man kigger på forholdet mellem gymnasie og handelsskole. I andre købstæder er der markant flere, som går på gymnasiet og færre på handelsskolen, men sådan er det ikke i Køge. Vi har næste år knap 1.000 elever på HHX og 400 elever på erhvervsuddannelser, så vi er store, og det værner vi om og passer på, understreger Tim Christensen.