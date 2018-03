Færre søger ind på Køge Gymnasium: - Det er forståeligt

Køge Gymnasium har oplevet et fald i ansøgertallet i forhold til sidste år. Faldet er dog på sin vis forståeligt og ikke problematisk, forklarer rektor Peter Schiødt. Foto: Bjørn Armbjørn Foto: Bjørn Armbjørn

Køge - 20. marts 2018

Lysten til at blive student på Køge Gymnasium er faldet sammenlignet med sidste år. Det viser en ny opgørelse over ansøgertal til gymnasiele ungdomsuddannelser på Sjælland.

For seneste skoleår var antallet af STX-ansøgere til Køge Gymnasium på 446, mens der for skoleåret 2018/2019 nu er 64 færre unge, som har søgt ind på gymnasiet - et fald på omkring 14 procent.

På rektorkontoret i Køge er man dog ikke umiddelbart utilfreds med nedgangen.

- Det er faktisk godt, fordi antallet af ansøgere passer meget præcist med det antal klasser, vi kan have. Vi når det højeste antal elever, vi kan have på skolen, og vi skal ikke umiddelbart afvise nogen, så det er udmærket, forklarer Peter Schiødt, rektor på Køge Gymnasium.

For HF er antallet af ansøgere stort set uændret.

Forståelig usikkerhed I april sidste år var der massive protester fra uddannelsesparate unge fra Stevns og Faxe, som kom i klemme på grund af nye regler for fordelingen af ansøgere til det almene gymnasium. 52 ansøgere blev afvist med begrundelsen om, at de boede for langt fra Køge Gymnasium. Det var på trods af, at det reelt var det gymnasium, som lå tættest på de unge.

Sagen fik stor bevågenhed både i pressen og blandt politikere, og problematikken endte på undervisningsminister Merete Riisagers (LA) bord. I sidste ende valgte ministeren at udsende en ny bekendtgørelse, der gav gymnasiernes regionale fordelingsudvalg mandat til at dispensere fra det såkaldte afstandskriterium.

Spørger man Peter Schiødt, så står den omdiskuterede sag bag noget af forklaringen for det faldende ansøgertal.

- Med alt den debat sidste år har nogle fra eksempelvis Stevns måske tænkt, at de ikke ville spilde en ansøgning på os. Jeg tror, det kan skyldes usikkerhed, siger rektor.

Han kan samtidig godt forstå usikkerheden blandt de unge, som har droppet at søge ind på Køge Gymnasium.

- Selvom der ligger en mulighed i bekendtgørelsen, så er beslutningen ikke overladt til os alene. Derfor har vi ikke kunne slå noget fuldstændig fast over for de unge og deres forældre, så der vil stadig være en usikkerhed, fortæller Peter Schiødt.

Derfor glæder det rektor, at det lavere antal ansøgere betyder, at man nu ikke er tvunget til at afvise nogle.

- Sidste år måtte vi afvise 53 ansøgere, og de kom primært fra Stevns, hvor ansøgerne var meget uheldigt stillet, så jeg er glad for, at det ikke sker igen, siger Schiødt.

Ifølge rektoren kommer Køge Gymnasium til at oprette 13 STX-klasser og to HF-klasser efter sommerferien.