Færdselsuheld ved Ølby Center

Kl. 11.42 i går fik politiet en anmeldelse om, at to biler var stødt sammen i lyskrydset Stensbjergvej/Søndre Centervej. Politiet kunne ved ankomsten til uheldsstedet konstatere, at ingen af parterne var kommet til skade ved uheldet, men de implicerede biler kunne dog ikke køre selv fra stedet og måtte bugseres væk, oplyser politiet i døgnrapporten.