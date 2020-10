En 42-årig fængselsbetjent er dømt for at hente en mobiltelefon til en indsat i Køge Arrest. Arkivfoto: Jens Wollesen

Fængselsbetjent får betinget fængsel: Nu mister han jobbet

En 42-årig mand er dømt for at misbruge sin stilling som fængselsbetjent i Køge Arrest. Det betyder, at manden nu mister sit job.