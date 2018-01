Se billedserie Fællesbyg er ved at tage form på Køge Kyst, men der er stadig plads til flere familier som vil være med til at realisere planerne om et fælles byggeri. Her er det et Idéforslag til udformning af byggefællesskabet. Visualisering: Vandkunsten

Fællesskab på Søndre Havn

Køge - 07. januar 2018

Seksten husstande er foreløbig gået sammen om at skabe et innovativt og bæredygtigt byggefællesskab i det spirende boligområde på Søndre Havn i Køge. Det oplyser foreningen "Fællesbyg Køge Kyst", hvor der fortsat er plads til flere familier med lyst til mere fællesskab.

Den nystiftede forening er klar til at tage næste skridt i udarbejdelsen af et nyskabende boligbyggeri, der skal huse et stærkt nabofællesskab.

- Vi er en blandet gruppe, der har købt ind på idéen om et fælles byggeprojekt med et spændende visuelt udtryk, fokus på bæredygtighed og ikke mindst en række fællesarealer, der kan skabe gode betingelser for naboskab. Vi tror nemlig på, at fællesskab kan give mere livsglæde, fortæller Hugo Marqvorsen, der er kommende beboer og bestyrelsesmedlem i Fællesbyg Køge Kyst.

Projektets bærende idé er, at beboerne sammen hyrer en entreprenør til at opføre et arkitekttegnet byggeri. Hver enkelt beboer får hermed indflydelse på både egen bolig og den overordnede ramme. Graden af fællesskab skal beboerne også blive enige om som byggeplanerne tager form.

Initiativet til den anderledes måde at bygge og bo på kommer fra et partnerskab bestående af Selskabet for Billige Boliger, Tegnestuen Vandkunsten og byudviklingsselskabet Køge Kyst.

- Det har fra starten været et visionært projekt med stort fokus på kreativt samarbejde med foreningens medlemmer om arkitekturen, og lige nu arbejder vi med at fastlægge antal og størrelse på lejlighederne sammen med beboerne, fortæller Jan Albrechtsen, der er arkitekt og partner i Tegnestuen Vandkunsten.

Inspirationen til byggefællesskabet kommer især fra den tyske by Tübingen, som siden 1990'erne har haft stor succes med byggegrupper - eller på tysk "Baugruppen". Byggegrupperne tillader beboerne at sætte et større præg på byggeriet, samtidig med at den sociale bæredygtighed styrkes i de nye bydele.

Det nye byggeri forventes at rumme 40-50 ejerboliger. Oprindeligt var det planen, at foreningen skulle bygge lige midt på Søndre Havn. Det er nu ændret, så boligkarreen i stedet skal opføres på en byggegrund tættere på kysten.

Plads til flere

Seksten familier har nu skrevet sig op til en bolig og betalt indmeldelsesgebyr, hvorved ca. en tredjedel af boligerne er reserveret. Hugo Marqvorsen har store forventninger til den kommende tilværelse i Køge.

- Min kone og jeg glæder os meget til at flytte fra vores parcelhus i Virum til byggefællesskabet på Søndre Havn. Køge Kyst er jo en utrolig visionær ny bydel med mange spændende tiltag og en smuk placering ved havet, siger Hugo Marqvorsen og tilføjer:

- Men først skal vi have fundet de sidste af vores kommende naboer.

Interesserede får endnu en chance for at melde sig, når Fællesbyg Køge Kyst holder informationsmøde søndag den 21 januar hos Bryghuset Braunstein i Køge.