Planen er at vandværket skal skabes om til et hus, der kan samle kulturen i byen. Foto: Torben Thorsø

Fælleshus for kulturlivet

Køge - 06. februar 2021 kl. 15:15 Af Torben Thorsø

Hvis det lykkedes at føre de ambitiøse planer ud i verden er det meningen, at vandværket skal rumme mange forskellige aktiviteter og aktører. Det fortæller formanden for Køge Kunstforening, Gitte Dyrløv:

- Køge Kunstforening har selv længe arbejdet for at få fast grund under fødderne, men vi kan ikke selv fylde rammerne ud her, så det giver god mening, at vi inviterer andre til at være med.

Hun forklarer, at der er planer om at lave en slags paraplyforening, som kan dække over en masse kreative formål.

- Det største succeskriterie her vil være, hvis der er en høj belægning gennem dagen. Vi kan sagtens forestille os, hvordan pensionister vil dreje ler om formiddagen, børn vil gå i billedskole om eftermiddagen og om aftenen vil der måske være korsang, fortsætter hun.

Hun fortæller videre, hvordan det måske i den indledende fase er kunstforeningen, der »løber med bolden«, men at den gerne skal spilles videre til andre foreninger, der også har lyst ti at være med.

- Vi håber at rigtig mange foreninger har lyst til at komme ind i huset og at vi kan gøre det brugerstyret, tæt på græsrødderne. Det vigtigste budskab her er nemlig, at det her initiativ ikke kun er for os. Vi prøver at skabe et rum for mange aktører, understreger Gitte Dyrløv.

Hun fortæller, at det nu er op til politikerne om planerne kan blive til noget og hvornår man kan komme i gang.

- Vi er i hvert fald klar til at komme i gang og vi håber også at mange andre kulturelle aktører har lyst til at skubbe bag på, så vi kan få toget til at rulle, siger Gitte Dyrløv.