Se billedserie De tre initiativtagere til Fællesbyg, Dorethe Pedersen, Christian Hansen og Jan Linnemann klar til første spadestik. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: Fællesbyggerne kom et stort stik nærmere unikt byggeri Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fællesbyggerne kom et stort stik nærmere unikt byggeri

Køge - 03. september 2019 kl. 16:34 Af Alexandra Mollerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I går på Søndre Molevej ved Køge Kyst var der flag, harmonikaspil, et strejf af solskin og kolde økologiske øl. For projektet Fællesbyg Køge Kyst var efter to års planlægning nået til første spadestik. Nu kunne tegningerne blive til virkelighed.

- Vi kan begynde at se frugten af de sidste to et halvt års arbejde. Vi har i Fællesbyg holdt over 30 møder, hvor vi har skullet tage stilling til stort og småt. Og det har oftest været om noget, ingen af os har vidst så fandens meget om i forvejen, siger formanden i foreningen Fællesbyg, Christian Hansen.

Særligt byggeri Fællesbyg Køge Kyst er et alternativt boligprojekt til 85 millioner kroner. Det er lavet non-profit med foreningen Fællesbyg, Selskabet for billige boliger, Køge Kommune og Køge Kyst i ryggen.

Det er 30 familier, der er gået sammen om at ville bygge en boligkarré med individuelt indrettede lejligheder og fællesarealer som køkken og værksteder. Der kommer til at være 45 lejligheder i alt, som til slut bliver en samlet ejerforening. Det er tegnestuen Vandkunsten, der har rådgivet og hjulpet hver enkelt familie på vej til den ideelle rumfordeling.

- Jeg tror ind imellem, vi har været ved at drive tegnestuen Vandkunsten til vanvid. Vi har holdt omkring 25 møder med jer på Vandkunsten, hvor I har måtte være pædagogiske og forklare os de mest banale ting og forsøge at dæmme op for vores mest flyvske og urealistiske idéer. For os har det været en eventyrlig rejse at gå fra Pippi Langstrømpe-teg- ningen og så til det projekt, som vi har i dag, siger Christian Hansen.

Der var godt fyldt med glade fællesbyggere til det uformelle arrangement, der foregik på en tom byggegrund med en palle som talerstol.

- Det har været fantastisk med den imødekommenhed, som vi har følt fra Køge Kommune, forvaltningen og borgmesteren. Marie, du har hele tiden bakket os op, uanset om vi er mødtes på Folkemødet eller på diverse konferencer rundt omkring. Vi føler, at du har troet på os, og det har betydet rigtig meget, siger Christian Hansen.

Kom og køb Processen har været længe undervejs, for fællesbyggerne har skullet samle nok købere til de kommende lejligheder, før banken ville låne dem penge. Selskabet for Billige Boliger er bygherre, hvilket også i høj grad har gjort projektet muligt.

75 procent af lejlighederne er nu afsat, og den del har foreningen Fællesbyg selv stået for. De har haft en salgsvogn på Søndre Havn, hvor de hver søndag har solgt deres budskab og boliger.

- Da det så allermest sort ud, fordi vi i Fællesbyg ikke kunne få byggefiansiering og stod på afgrundens rand, så kom Selskabet for Billige Boliger og superwoman lige flyvende indover det hele og reddede os. I har overtaget projektet som bygherre, men det gør I med respekt og er lydhøre over for vores tanker og idéer, siger Christian Hansen.

Sød fortælling I midten af byggeriet kommer der til at stå en silo, som bliver et fællesareal for hele Køge Kyst-området. Fællebyggerne blev tilbudt at købe den, men på daværende tidspunkt, anede de endnu ikke, om der var penge nok. Nu glæder de sig i stedet til at inkorporere den i området. Og netop glæden ved fællesskabet er kernen i hele projektet.

- Vi kan jo godt bygge en masse bygninger, vinduer, døre, lejligheder - som er huse, folk skal bo i. Men det er jo hjem, vi skaber. Det er familier og fællesskab og et dejligt sted at bo og være. Og I er jo klasseeksemplet på, at I ikke bare er familier, der flytter ind. I er en stor familie, der flytter ind og skal bo sammen, siger borgmester i Køge, Marie Stærke (S).

Direktøren for Køge Kyst, Tove Frederiksen, er ligeså begejstret for byggeriet, som hun kalder det første af sin slags i nyere tid i Danmarks historie. Og dem håber hun på, at der kommer mange flere initiativtagere til fremadrettet.

- Jeres hus bliver helt unikt, og det bliver et eksempel på, hvordan beboerne selv kan være bygherre. Det er slutbrugerne, der bestemmer, hvordan huset ser ud, hvordan det skal indrettes, og hvordan det skal sælges. Det er ikke en developer, der optimerer af hensyn til markedet, siger hun.

De fremmødte fællesbyggere tilhører den ældre generation, og en af initiativtagerne til Fællesbyg, Dorethe Pedersen, fortæller også, at det har været svært at få børnefamilierne med i projektet, selv om de var højt ønsket.

- Det er ikke et seniorbyggeri, det her, men vi har haft svært ved at tiltrække børnefamilierne, fordi der var for lang tidshorisont på det. Men vi regner med, at børnefamilierne kommer til nu, hvor de kan se en cirka dato for, hvornår der er indflytning, siger Dorethe Pedersen.

På byggepladsen blev der som det sidste og vigtigste tid til at grave det første spadestik, og det var der mange fællesbyggere, der gerne ville. Spaden gik derfor fint på runde, mens fællebyggernes egen harmonikaspiller lagde lyd til ceremonien.