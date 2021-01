Formand Christian Hansen I midten) var med til at tage det første spadestik til byggeriet tilbage i 2019, og nu har han og de øvrige kommende beboere i Køge Fællesbyg fået datoerne for, hvornår de kan flytte ind i deres nye boliger på Søndre Havn. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: Fællesbyggere i Køge får grønt lys til indflytning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fællesbyggere i Køge får grønt lys til indflytning

Køge - 27. januar 2021 kl. 12:07 Af Martin Rasmussen Kontakt redaktionen

Efter længere tids tilløb nærmer et af de mere særegne byggerier i Køge Kyst-området sig nu sin afslutning, efter fællesbyggerne i Køge Fællesbyg netop har fået datoerne for, hvornår de får nøglerne til deres nye lejligheder.

Komplekset består af i alt 45 lejligheder, og indflytningen begynder i april. Beboerne kan flytte ind i tre omgange fra midten til slutningen af april for at hindre en ophobning af flyttebiler i området, oplyser Christian Hansen, der er formand for Fællesbyg Køge Kyst.

Indflytningen bliver kulminationen på fire års arbejde, hvor fællesbyggerne undervejs indgik en aftale med Selskabet for Billige Boliger, som dels har hjulpet med at skaffe finansiering af byggeriet, dels har påtaget sig bygherrerollen i samarbejde med beboerne. Fællesbyg Køge Kyst er et medlemsdrevet projekt på Køge Søndre Havn som et byggefællesskab efter tysk forbillede, og nu tager det altså for alvor form.

Hele huset er rejst, og man er aktuelt ved at male indvendigt og sætte køkkener op. I starten af februar begynder etableringen af de karakteristiske spraglede facader, som bliver byggeriets særkende.

- De mangefarvede facader bliver en stor del af det visuelle udtryk, hvor hver lejlighed markeres med sin egen farve, fortæller Christian Hansen.

De fleste boliger i byggeriet er allerede solgt - aktuelt er der 10 ledige lejligheder, og initiativtagerne har mærket en tiltagene interesse i takt med, at byggeriet nærmer sig sin afslutning, siger Christian Hansen.

- Der blev lukket to nye handler i december, og der er flere interesserede købere, der aktuelt er ved at undersøge mulighederne for finansiering, fortæller han.

Ejerboligerne i boligfællesskabet koster mellem 2,7 og 4,9 millioner kroner, og de er mellem 83 og 135 kvadratmeter store.