Se billedserie Susse og Hans Jørn Lindeskov ser frem til at få nøglerne til deres nye lejlighed i Fællesbyg Køge Kyst om få måneder. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: Fællesbyggere: - Vi blev tiltrukket af fællesskabet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fællesbyggere: - Vi blev tiltrukket af fællesskabet

Køge - 28. januar 2021 kl. 05:59 Af Martin Rasmussen Kontakt redaktionen

Et af de par, der følger byggeriet af Fællesbyg Køge Kysts nye boligejendom på Søndre Havn tæt i disse måneder, er Susse og Hans Jørn Lindeskov. For tiden er der uge for uge en markant udvikling, og inden længe tager facaderne også form og farve, så bygningen for alvor får det udtryk udadtil, som adskiller det fra striben af nybyggerier i området.

Parret har været en del af projektet, siden Hans Jørn Lindeskov i slutningen af oktober 2017 deltog ved en præsentation af Fællesbyg Køge Kyst.

Det foregik i lånte lokaler hos Bryghuset Braunstein, hvor man nærmest blev løbet over ende af en overvældende stor interesse for projektet. 80 deltagere ved mødet var en tydelig illustration af, at mange var tiltrukket af den lidt anderledes tilgang til lejlighedsbyggeriet, hvor fællesskabet var i højsædet fra begyndelsen.

- Det, der tiltrak os, var det fællesskab, der skal være i ejendommen, og som vi allerede har opbygget i de år, der er gået, fortæller Hans Jørn Lindeskov, som desuden har engageret sig i den fælles indsats omkring udformningen af små og store detaljer i byggeriet gennem de efterfølgende år.

Han og hans kone boede dengang i Vallensbæk, men de havde allerede besluttet sig for at flytte til Køge for at være tættere på datter og svigersøn, som bor i Nørremarken, og på deres børnebørn, som i dag er tre og fem år.

I mellemtiden har de "tyvstartet" lidt ved at sælge deres hus i Vallensbæk og flytte ind i en lejet lejlighed på Strandpromenaden. Det har haft den vægtige sidegevinst, at de har kunnet følge byggeriet af den nye ejendom på Søndre Havn fra nærmeste hold.

- Jeg vil ikke sige, at vi har været derovre hver dag, men det er tæt på, for det er svært at lade være, når man alligevel er ude at gå tur, griner Hans Jørn Lindeskov.

- Vi har boet her i hele byggeperiode, og det bliver et fantastisk sted, tilføjer han og lægger ikke skjul på, at han og hans kone i den grad ser frem til at flytte ind i deres nye lejlighed.

- Vi skal flytte ind et sted, hvor vi kender alle mennesker i forvejen - blandt andet gennem fællesmøder og andre arrangementer de seneste år. Og i denne tid, hvor corona fylder meget, er det helt vidunderligt, at vi kan gå og glæde os til at flytte ind. Udfordringen er så, hvornår vi kan komme i gang med fællesspisning og andre fælles arrangementer, men det tager vi hen ad vejen i forhold til retningslinjerne fra myndighederne, siger han.

En del af byggeriet er nemlig en række fælles faciliteter, hvor man både får et fælles køkken og fire fælles terrasser. En af dem bliver indrettet med et drivhus, mens der bliver etableret et stort grillområde på en anden terrasse som et oplagt samlingssted i sommerhalvåret.

- Det er i hvert fald meningen, for hvem gider at sidde med sin egen lille grill, når vi starter op i fællesgrillen en sommeraften, smiler hans Jørn Lindeskov.