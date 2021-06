Se billedserie På Køge Fælles Jord er man nu klar til at indvie den nye planteskole, hvor man blandt andet kan købe såkaldt flerårige planter, der er gode for jorden. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Fælles fremtid på landbrugsjorden

Køge - 24. juni 2021 kl. 18:22 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen

Det er en lidt anderledes planteskole som de flittige økoflippere på Køge Fælles Jord nu kan præsentere.

Her er der nemlig fokus på at fremelske planterne så bæredygtigt som muligt - og ikke mindst på, at mange afgøder er flerårige. Det vil sige, at når de først er plantet, så kan man bare høste i de følgende år.

- Man kan på en måde kalde det for dovenmandslandbrug, siger naturvejleder Marianne Mark med et smil og fortsætter mere alvorligt:

- Det her handler om at være oppe på klimabeatet og vi eksperimenterer os frem, for vi kan ikke vente på universiteterne og landbruget - nu gør vi det sgu selv.

Det, de har gjort selv, er at etablere en lille planteskole på fællesjorden, hvor man kan købe nogle af de bæredygtige afgrøder, der er gode for naturen, da man ikke skal gøde jorden kunstigt og rode op i den hvert forår.

- Det var helt naturligt, at næste skridt var en lille planteskole, idet vi havde så mange overskydende selvsåede planter i madskoven, som folk alligevel efterspørger, fortsætter Marianne Mark.

På det lille område kan man blandt andet finde »Sankt Hans Urt« »Katost«, hvor den sidstnævnte bliver brugt meget i den arabiske verden, siger hun:

- Der er dog ikke mange herhjemme, der ved, at man både kan spiseblomsterne, bladene og frøene.

Arbejder med naturen På området er der også kålplanter - der dog ser lidt anderledes ud end de kålhoveder man ser i supermarkedet.

- Det her er flerårige kålplanter, der er tættere på de vilde kålplanter, fortæller Adam Jørgensen, der er tilknyttet fællesjorden som gartner.

- De er et godt eksempel på, at man planter noget én gang og så kan man høste de næste 5- 10 år, for planten bliver ved med at gro.

- Det er at arbejde med naturen i stedet for imod den, siger han med hentydning til, hvordan det er »unaturligt«, at man hvert eneste år skal endevende jorden og bruge (kunst)gødning for at begynde forfra.

En del af pointen er nemlig også, at de store mængder spahgnum, der bliver brugt i forbindelse med plantedyrkning faktisk ikke er godt for miljøet .

For Marianne Mark handler planteskolen og overordnet projekterne på Køge Fælles Jord, om at gå forrest med at vise, hvordan vi er nødt til at indrette os i fremtiden, blandt andet i forhold til dyrkningen af spiselige planter:

- Vi er selvfølgelig nødt til dyrke afgrøder, men vi er nødt til at have et nyt system. Det ér landbruget godt klar over og jeg tror, at landbruget kommer til at ændre sig i fremtiden. En del af det handler om at vi skal have mere CO2 ned i jorden i stedet for at udlede den. Her arbejder vi på Køge Fælles Jord med både at genopbygge jorden og mennesket; vi tror på, at verden bliver anderledes - og bedre - hvis vi alle byder ind på en ny fremtid.

Hun opfordrer til, at man kigger forbi til det kommende åben hus-arrangement, hvis man er blevet nysgerrig på fremtidens planter og andre bæredygtige initiativer:

- Det er en mulighed for at hygge sig her på området og så få noget viden om den bæredygtige udvikling i fremtiden med hjem.