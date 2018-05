Se billedserie På det store lager ved Vasebækgaard udenfor Køge går museumsfolkene rundt og flytter på de mange genstande fra fortiden. Det er Museum Sydøstdanmark, der er ved at flytte de mange genstande til et nyt magasin, hvor ting fra flere lokationer kan stå samlet. Flytningen fra lageret på Vasebækgaard bliver besværliggjort af at der er konstateret pesticider på lageret og derfor bruger medarbejderne sikkerhedsudstyr. Foto: Jørgen Jørgensen

Fælles fortid holder flyttedag

Køge - 09. maj 2018

Museumsfolkene arbejder på at få tømt det lokale lager på Vasebækgaard og kørt alle tingene til det nye magasin ved Holmebækgaard Glasværk.

Her går de meget grundig til værk, så intet lider overlast, når de i øjeblikket er ved at flytte samlingen af fortidsminder

- Det er jo uerstattelige effekter, så vi passer meget på, siger samlingsansvarlig Julie Kofod Hansen, da hun viser rundt på det store lager med alt fra gamle brandsprøjter, dukkevogne og møbler til billeder, værktøj og vejskilte samt meget, meget mere.

- Det gode ved sådan en flytning her er, at man får et godt overblik over, hvad samlingen i det hele taget rummer, fortsætter hun og fortæller, at nogle gange må museumsfolkene tænke sig rigtig godt om og kigge grundigt efter i registreringerne for at finde ud af, hvad de i det hele taget står med.

Arbejdet med at flytte de omkring 60.000 små og store genstande blev påbegyndt i januar og nedpakningen ventes at være afsluttet sidst august i år. Baggrunden for flytningen er ønsket om at forene Museums Sydøstdanmarks samling ét sted, hvor de mange genstande i øjeblikket ligger på flere lokaliteter.

I forbindelse med flytningen har museumsfolkene fået en ekstra og giftig udfordring.

- Vi har konstateret at nogle af genstandende - især redskaber og møbler fra landbruget - indeholder pesticider, siger Julie Kofod Hansen og forklarer, at man tidligere simpelthen brugte sprøjtegiften som imprægnering af mange trægenstande. Det har man også tidligere gjort inden for museumsverdenen. Derfor kommer det ikke som en stor overraskelse, at mange genstande på lageret rummer giften - og så længe de bare »står stille«, så udgør det ikke nogen fare for medarbejderne. Men når man, som nu, flytter rundt på tingene og medarbejderne bruger hele dage på lageret, så tager man ingen chancer med sundheden. Derfor bliver alle iklædt »rumdragt« og får åndedrætsværn på under arbejdet.