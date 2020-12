Få plads til din salgsvogn

Den nye tilladelse gives for en sæson af gangen. Arkivfoto

Køge - 28. december 2020 kl. 16:18

Hot dogs, kaffe eller sandwiches to go. I løbet af foråret bliver det muligt at købe lidt af det hele, når diverse madvogne popper op rundt omkring i kommunen. Køge Kommune åbner nu for ansøgninger til salg fra mobile salgsvogne.

Går du med en drøm om at have en madvogn stående i Køge Kommune, er det altså nu, du skal til tasterne, skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Erik Swiatek (S), formand for Teknik- og Ejendomsudvalget, ser frem til at se de mange forskellige foodtrucks i kommunen:

- Jeg tror, det er en rigtig god ting for kommunen, at det nu bliver muligt for madboder at søge om plads. Vi satser på, at det vil give mere liv i de områder, vi har udpeget. Jeg er sikker på, at der sidder en masse gode folk med mobile salgsvogne, som bare venter på muligheden for at kunne stille deres vogne frem og tilbyde Køge Kommunes borgere forskellige specialiteter. Jeg skal da i hvert fald selv ud og se, hvilke spændende muligheder der er, når vognene kommer frem.

Du skal udfylde en ansøgningsformular med information om din vogn. Her kan du også angive, hvilke steder du ønsker at placere din salgsvogn. De steder, der er udpeget til at kunne huse mobile salgsvogne er blandt andet Ølby Center, Borup Center og Pladsen ved Køge Station.

Tilladelsen til salg fra den mobile salgsvogn gives for en sæson ad gangen. Derfor skal man søge om tilladelse igen til efteråret, hvis man ønsker at have en salgsvogn i vintersæsonen. Sommersæsonen går fra 15. marts til og med den 31. oktober.

Der er frist for ansøgninger den 22. januar, og der vil være en forventet behandlingstid på 1-2 måneder.

Ansøgningsskemaet finder du på koege.dk/mobiltgadesalg